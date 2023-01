Cozi uriașe la ghișeele de taxe și impozite. Oamenii așteaptă ore întregi pentru a plăti

Unii oameni sunt supărați, pentru că nu pot plăti decât dacă au card, deci nu se pot face aceste plăți cu bani cash. „Nu am card, pensia o iau în mână de la poștăriță. Unde să plătesc eu cu cardul la 76 de ani? Stau la coadă cât stau, îmi achit dările și stau liniștită tot anul”, a explicat o doamnă pentru Libertatea.

O femeie s-a așezat la coadă încă de la primele ore ale dimineții. Ea a așteptat nu mai puțin de patru ore până când a reușit să plătească.

„Am așteptat patru ore. Am așteptat pentru că am fost obișnuită să fiu corectă și e o povară pentru mine să mă știu datoare. Am achitat către stat dările, iar acum aștept ca statul să facă ceva pentru mine. Până acum, statul nu a făcut nimic”, a declarat o femeie pentru Gandul.ro.

Foarte mulți au venit să-și scoată documente care atestă că nu au datorii, sau să-și radieze autovehicule ori să-și înregistreze anumite imobile.

Alții spun că au răbdare, că trebuie să-și rezolve aceste probleme administrative în primele zile ale acestui an, nu puteau veni în altă zi, iar alții au spus că au vrut să vină la sfârșitul anului trecut, dar a fost închis, arată Antena 3.



Cum se pot plăti taxele și impozitele în Sectorul 3

Atât persoanele fizice cât și persoanele juridice din Sectorul 3 își pot achita obligațiile fiscale online, pe platforma www.ghiseul.ro, sau prin automatele din centrele comerciale din Auchan Titan, Auchan Vitan, Mall Vitan și Mall Park Lake.

De asemenea, în Sectorul 3, obligațiile fiscale pot fi achitate în cele trei sedii ale Direcției Impozite și Taxe Locale, aflate pe str. Sfânta Vineri nr. 32, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3-5 și str. Câmpia Libertății nr. 36, care au program luni, marți, miercuri și vineri, de la 8.30 la 16.30 și joi de la 8.30 la 18.30.

Persoanele care locuiesc în Sectorul 3 au posibilitatea achitării impozitelor și taxelor locale la toate oficiile poștale și agențiile CEC din acest sector.

