Românii sunt pe ultimele locuri în Europa la puterea de cumpărare, cu 7.463 de euro pe cap de locuitor în 2021, ceea ce înseamnă cu 50% sub media europeană, arată studiul GfK Purchasing Power pentru Europa. Astfel, țara noastră se află pe poziția 31 din cele 42 de state.



Puterea medie de cumpărare pe cap de locuitor în Europa este de 15.055 euro în acest an. Venitul mediu net pe locuitor variază de la stat la stat: Liechtenstein, Elveţia şi Luxemburg au cel mai mare venit mediu net disponibil, iar Kosovo, Moldova şi Ucraina au cele mai scăzute valori ale puterii de cumpărare. Deexemplu, în Liechtenstein suma medie disponibilă pentru cheltuieli şi economii ese de 34 de ori mai mare față de Urcaina, cae are numai 1.892 de euro/cap de locuitor.

Europenii au în total 10,2 trilioane de euro în 2021 pentru alimente, locuinţe, servicii, energie, pensii private, asigurări, vacanţe, mobilitate şi achiziţii, ceea ce înseamnă o putere medie de cumpărare/cap de locuitor de 15.055 euro. Puterea de cumpărare/cap de locuitor a crescut cu 1,9% în 2021.

În Liechtenstein puterea medie de cumpărare/cap de locuitor este de 64.629 euro, de 4,3 ori mai mare decât media europeană. Urmează Elveţia, cu 40.739 de euro pe cap de locuitor, de 2,7 de ori media europeană şi Luxemburg, cu 35.096 de euro, de peste 2,3 ori media europeană.

Totodată, 16 dintre cele 42 de state sunt peste media europeană. În 26 de ţări puterea de cumpărare/cap de locuitor este sub medie

"După ce puterea de cumpărare a stagnat anul trecut din cauza pandemiei de coronavirus, în acest an oamenii pot compensa cel puţin parţial creşterea inflaţiei prin câştiguri nominale ale puterii de cumpărare. Aceasta înseamnă că, în 2021, locuitorii din Europa vor avea din nou mai mulţi bani disponibili pentru cheltuielile de consum, servicii, vacanţe şi multe altele. Cu toate acestea, puterea de cumpărare nu se dezvoltă la fel în fiecare ţară europeană: în timp ce Regatul Unit urcă cu două locuri în clasamentul puterii de cumpărare, tot din cauza unei lire sterline mai puternice, Irlanda vecină alunecă în jos cu trei locuri în top. Şi au existat unele schimbări şi în interiorul ţărilor - cum ar fi în Franţa, unde decalajul în puterea de cumpărare se măreşte", spune Filip Vojtech, expert în soluţii de geomarketing GfK.

În România există un decalaj mare între bogaţi şi săraci. Locuitorii Capitalei au o putere medie de cumpărare/cap de locuitor cu 86% peste media naţională, dar cu 8% sub media europeană. Orașele cu cea mai mare putere de cumpărare sunt: Sibiu, Braşov, Alba, Prahova, Constanţa.

Puterea de cumpărare înseamnă venitul disponibil după deducerea impozitelor şi contribuţiilor caritabile şi include beneficiile de stat. Aceasta acoperă cheltuielile pentru alimente, transport, utilităţi, servicii, energie, pensii private şi planuri de asigurare, concediul de odihnă, mobilitatea şi achiziţiile.