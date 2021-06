Romgaz poate prelua proiectul de exploatare a gazelor naturale din Marea Neagră

Compania Romgaz a încheiat un acord de exclusivitate pentru preluarea de la ExxonMobil a proiectului Neptun Deep privind exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră. ExxonMobil deține o participație de 50% din proiect.

Potrivit acordului, până în octombrie, ExxonMobil nu poate negocia cu alte companii despre vânzarea proiectului Neptun Deep.

„La data de 17.06.2021, SNGN Romgaz SA și ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Ltd. au semnat un Acord de Exclusivitate prin care vânzătorul acordă Romgaz un drept de exclusivitate pe o perioadă de 4 luni (până la data de 15 octombrie 2021) cu privire la negocierile de achiziție a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, ce deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Deep Block”, scrie în anunțul Romgaz.

În proiect mai este implicată și compania OMV Petrom.

Mediafax