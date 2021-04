Romgaz vrea să preia participația Exxon în extracția de gaze naturale din Marea Neagră

Romgaz a avizat oferta angajantă de preluare a participaţiei Exxon în exploatarea gazelor de mare adâncime din Marea Neagră, transmite compania.



"Având în vedere scrisoarea adresată de către ExxonMobil Upstream Business Development în data de 15 februarie 2021 care prevede ca data finală până la care cumpărătorii interesaţi sunt invitaţi să depună ofertele angajante este 31 martie 2021, Consiliul de Administraţie al S.N.G.N. Romgaz SA a avizat în data de 30 martie 2021 oferta angajantă de cumpărare a tuturor acţiunilor emise (reprezentând 100% din capitalul social ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited), care deţine 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă. Restul participaţiei de 50% din drepturile dobândite şi obligaţiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă este deţinut de OMV Petrom S.A.", arată documentul.



Oferta de cumpărare a tuturor acţiunilor emise de Exxon a fost transmisă în data de 30 martie 2021. Aceasta este condiţionată de aprobarea în Adunarea generală extraordinară a acţionarilor SNGN Romgaz SA.

În prezent, compania are o conducere interimară și nu are experiență pentru forări la mare adâncime.

"Am înţeles că există această temere în piaţă privind conducerea Romgaz. În momentul de faţă, atât directorul general, care este numit pe o perioadă de două luni, care acoperă exact perioada depunerii ofertei pentru achiziţia pachetului de la Exxon, Consiliul de Administraţie, directorul economic, toţi experţii din Romgaz au capacitatea de a dezvolta acest proiect. Nu ştiu dacă în România cineva are expertiză pentru mare adâncime, dar eu zic să le dăm această şansă celor de la Romgaz. Eu cred că Romgaz are capacitatea de a gestiona acest proiect", a spus ministrul Energiei, Virgil Popescu.