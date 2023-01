Facturile la gaze din ianuarie 2023 vin cu o mare schimbare

Spre exemplu, românii vor fi informați în factură despre consumul de gaze anual comparativ cu cel din anul trecut.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru promulgarea legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.

De asemenea, actul normativ prevede şi obligaţii pentru furnizorii de gaze naturale, scrie Antena3CNN

Astfel, aceştia au următoarele obligaţii, indiferent dacă au fost instalate sau nu contoare inteligente: să pună la dispoziţia unui furnizor de servicii energetice desemnat de clientul final informaţii privind consumurile anterioare facturate, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile, dar şi să pună la dispoziţia clientului final mai multe opţiuni privind modul de transmitere a facturilor şi a informaţiilor privind facturarea, printre care şi transmiterea pe cale electronică

De asemenea, la cererea clienţilor finali, acestora li se asigură o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului de stabilire a sumelor de plată cuprinse în factură, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real determinat prin citirea contorului.

În factura emisă clientului, se va specifica modul de determinare a consumului facturat prin citire periodică contor, autocitire sau estimare consum şi să pună la dispoziţie datele privind consumul de gaze naturale şi preţurile aferente perioadei de consum la care se referă datele incluse în facturi, în conformitate cu anexa nr. 5, potrivit wall-street.com.

În plus, furnizorii de gaze naturale au obligaţia să pună la dispoziţie, cel puţin o dată pe an, într-o factură, următoarele date: comparaţii între consumul actual de gaze naturale al consumatorului final şi consumul din anul anterior, preferabil sub formă grafică; datele de contact (adresele de site-uri de internet) ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde consumatorii pot obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profiluri comparative ale utilizatorilor finali şi specificaţii tehnice obiective privind echipamentele energetice.