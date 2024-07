Omenirea a aruncat în atmosferă CO2 cu greutatea a 10.000 de Case ale Poporului

Datele apar în raportul „Analiza statistică a energiei mondiale” (Statistical Review of World Energy), care prezintă primele date complete în sectorul energetic la nivel mondial pentru 2023. Raportul a fost realizat de Institutul pentru Energie (EI) din Marea Britanie împreună cu firmele internaționale de consultanță KPMG și Kearney. Raportul arată că anul trecut consumul global de energie a atins un record, cărbunele și petrolul împingând combustibilii fosili și emisiile acestora la niveluri fără precedent. Consumul global de energie primară a atins un nivel fără precedent, în creștere cu 2% față de anul precedent, până la 620 exajouli (1 EJ = 1018 J).

Intre linii

Consumul global de combustibili fosili a atins un nivel-record, în creștere cu 1,5% până la 505 EJ. Acest lucru a fost determinat de consumul de cărbune, care s-a majorat cu 1,6%, de petrol care a crescut cu 2%, depășind cantitatea record de 100 de milioane de barili pe zi pentru prima dată în istorie, după o creștere de 2% în termeni anuali, în timp ce consumul de gaz a fost constant.

Combustibilii fosili, peste 81% din mixul energetic

Ca pondere în mixul total, combustibilii fosili au reprezentat 81,5%, în scădere marginală față de 82% anul trecut. Consumul global de energie este în creștere, odată cu creșterea economică a regiunilor în curs de dezvoltare și pe măsură ce lumea dezvoltată se bazează din ce în ce mai mult pe centre de date și cloud computing. „Din păcate, emisiile de energie au crescut cu 2%, depășind pentru prima dată 40 de gigatone de CO2”, se arată în raport.

Intre linii

Consumul global de benzină a atins anul trecut 25 de milioane de barili pe zi, puțin peste nivelul din 2019, dinaintea pandemiei. De asemenea, producția de biocombustibili a crescut cu 8% la 2,1 milioane barili pe zi în 2023, datorită volumelor din SUA și Brazilia.

Producție-record și pentru regenerabile

Instalațiile solare și eoliene au împins generarea de energie electrică din surse regenerabile la un alt nivel record. Generarea de surse regenerabile, excluzând hidrocentrala, a crescut cu 13%, până la un nivel-record de 4.748 TWh. Această creștere a fost determinată aproape în totalitate de energia eoliană și solară și a reprezentat 74% din toată energia electrică suplimentară netă generată. Ca pondere din utilizarea energiei primare, sursele regenerabile (excluzând hidrocentralele) au fost de 8%, sau 15%, inclusiv energia hidro.

Importurile europene de gaze rusești au continuat să scadă

Războiul din Ucraina consolidează o reechilibrare a gazelor în Europa, se arată în raport. Cererea europeană de gaz s-a contractat cu 7% după o scădere de 13% în 2022. Cota Rusiei din importurile de gaze din UE a ajuns la 15%, în scădere de la 45% în 2021, în timp ce importurile de GNL au depășit gazul prin conducte către Europa pentru al doilea an consecutiv.

Energia Europei, cea mai mică dependență de combustibilii poluanți

Oricum ar fi, dependența de combustibilii fosili în marile economii avansate este probabil să fi atins apogeul, a spus EI. În Europa, combustibilii fosili au scăzut sub 70% din energia primară pentru prima dată de la Revoluția Industrială, ca urmare a reducerii cererii și a creșterii energiei regenerabile. În SUA, consumul de combustibili fosili a scăzut la 80% din totalul energiei primare consumate. De asemenea, economii în creștere se luptă să limiteze creșterea combustibililor fosili. De exemplu, în China creșterea consumului de combustibili fosili a fost anul trecut de 6%, înregistrând un nou maxim, dar ca pondere în energia primară a scăzut până la 81,6%. China a avut 55% din totalul creșterii globale de energie din surse regenerabile în 2023, adică mai mult decât restul lumii la un loc. În ceea ce privește India, aici consumul de combustibili fosili a crescut cu 8%, reprezentând aproape toată creșterea cererii de energie și a însemnat 89% din consumul total de energie. Pentru prima dată, în India a fost folosit mai mult cărbune decât în ​​Europa și America de Nord la un loc. În Africa, consumul de energie primară a scăzut în 2023 cu 0,5%.

Combustibilii fosili au reprezentat 90% din consumul total de energie, iar sursele regenerabile, excluzând hidrocentralele, au asigurat doar 6% din energie electrică.

„Într-un an în care am văzut contribuția surselor regenerabile atingând un nou record, cererea globală de energie în continuă creștere a făcut ca ponderea provenită din combustibilii fosili să rămână practic neschimbată, la puțin peste 80% încă un an.

Simon Virley, KPMG, Marea Britanie