Scumpiri la alimente. Recolta de ulei de floarea soarelui, cea mai mică din ultimii 15 ani

România este a doua țară din UE, după Franța, la producția agricolă. Însă seceta din acest an și lipsa investițiilor fac din acest an unul dezastruos. Astfel că România are cea mai mică producție de floarea soarelui din ultimii 15 ani și, prin urmare, sunt așteptate scumpiri la alimente.