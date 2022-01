Scumpiri record la ulei, cartofi, energie și carburanți. Ce trebuie să ştie românii despre creşterile de preţuri

Prin urmare, inflația ajunsese la 7,9% în octombrie 2021, pentru ca în noiembrie să scadă ușor la 7,8%, iar în decembrie să depășească 8%, în pofida previziunilor BNR care arătau că aceasta va scădea la 7,5% în ultima lună a anului trecut. Totodată, Banca Centrală spune că inflația va ajunge la 8,6% în aprilie 2022, dar este de așteptat să depășească acest procent.

Și analiștii economici estimează că inflația va ajunge la 9% dacă măsurile de sprijin pentru energie ale guvernului, care expiră la sfârșitul lunii martie, nu sunt prelungite.

Totodată, mâncarea se scumpește și ea alarmant. Prețurile au crescut cel mai mult la alimentele de bază, precum uleiul 27,17%, margarina 11,7%, pâinea 10,32%, legumele 10,14%, și făina 10,03%.

Costurile gazelor naturale s-au majorat cu 51,57%, ale energiei electrice au urcat cu 14,92%, combustibilii cu 22,45%. Și prețul țigărilor au urcat cu 5,84%.

Dobânzi mai mari pentru creditele în lei

La începutul acestei luni, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 2% pe an, de la 1,75% pe an, şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară. Nivelul dobânzii stabilit de BNR este sub previziunile specialiștilor, care se așteptau la o creștere mai mare și estimează că dobânda cheie va ajunge la 3% până la jumătatea anului 2022.