Înmatriculările de autoturisme electrificate au crescut cu 25,1%, în 2024

Conform statisticii, per total autovehicule, decembrie 2024 vine cu o creştere de 23,9% a înmatriculărilor comparativ cu aceeaşi lună din anul anterior, precum şi cu o majorare de 40% faţă de luna noiembrie 2024.



Autoturismele (care reprezintă aproximativ 80% din total piaţă) au înregistrat, în luna decembrie 2024, un volum de 13.386 unităţi, cu +19,4% mai mult faţă de luna similară din 2023.



Segmentarea pe clase are pe prima poziţie Clasa A - cu un plus de 41,5% de la un an la altul, urmată de Clasa B (+39,8%), Clasa C (+31,4%), Clasa D (-19,5%), Clasa E (+21,6%), Clasa F (-17,5%) şi SUV (+8%).



Pe întreg anul 2024, segmentul SUV este pe prima poziţie, cu o cotă de piaţă de 48,6% şi o creştere de 15% faţă de anul 2023, urmat de segmentul C (cotă de piaţă de 29% şi o creştere de 4%) şi segmentul B (cotă de piaţă de 14% şi o scădere de 9,8%).



În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna decembrie a anului trecut, motorizările pe benzină plus mild hybrid benzină înregistrează o creştere de 22% faţă de perioada similară din 2023, ajungând astfel la o pondere de 58,8%. Autoturismele echipate cu motoare diesel plus mild hybrid diesel consemnează, în acelaşi interval de analiză, o scădere de 23,7% şi o cotă de 9,2% din total.



La capitolul autoturisme "electrificate", respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), acestea deţineau, în decembrie 2024, o cotă de piaţă de 32%, care depăşeşte cu 22,8 puncte procentuale cota deţinută de motoarele diesel.



Pe întreg anul 2024, acest segment de autoturisme au înregistrat o cotă de piaţă de 25,1%, cu 11,3 puncte procentuale mai mult faţă de motorizările diesel plus mild hybrid diesel.



Totodată, autoturismele full electrice aveau o cotă de 6,5%, în 2024 din piaţă faţă de anul 2023, când reprezentau 10,7%, în timp ce autoturismele plug-in hybrid deţineau o cotă de piaţă de 4,3%, în comparaţie cu 3,8%, cu un an în urmă.



La nivelul anului trecut cele mai vândute autoturisme electrice au fost: Dacia Spring - cu 3.263 unităţi, în scădere cu 52,5% faţă de anul 2023, Tesla Model 3 (cu 1.679 de unităţi, +64,3%) şi Tesla Model Y (846 de unităţi, -59,3%).



În categoria autoturismelor Plug-in, top 3 modele este ocupat de: Ford Kuga (593 de unităţi, -17,6% faţă de anul 2023), Toyota RAV4 (cu 500 de unităţi, +29,9%) şi Hyundai Tucson (483 de unităţi, +27,4%).



Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc, în 2024, modelul Toyota Corolla, cu 3.281 de unităţi (creştere de 52,3% faţă de anul 2023), iar apoi Toyota RAV4 (cu 2.361 de unităţi, +56,5%) şi Toyota Yaris Cross (2.361 de unităţi, +20,7%).



Potrivit sursei citate, vehiculele comerciale uşoare şi minibus au înregistrat, pe întreaga perioadă a anului anterior, comparat cu acelaşi interval din 2023, o creştere a înmatriculărilor de 23,4%.



Pe de altă parte, vehiculele comerciale uşoare electrice au atins, în anul 2024, un volum de 552 de unităţi, echivalentul unui salt de 38,3%, raportat la anul precedent.



Datele oficiale relevă faptul că vehiculele comerciale grele şi bus au consemnat o scădere de 7,9%, în 2024 vs 2023, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele înregistrează o diminuare a înregistrărilor de 7,2%.

AGERPRES