Scumpiri de vară. Care sunt produsele și serviciile cu cele mai mari creșteri de prețuri

Scumpiri în mijlocul verii, la cele mai căutate produse și servicii. Pentru ce vor plăti românii prețuri mai mari



Primul motiv pentru care mâncarea costă mai mult este seceta. Recoltele slabe afectează prețul pâinii, uleiului, dar și produselor din carne, mai ales pentru că porumbul este un furaj important pentru animale.

Se observă, totodată și efectul creșterii accizei. Transportul mărfurilor se face în România majoritar pe cale rutieră, iar costurile crescute ale transportului se văd în prețul plătit de români la raft.

Și costurile la locuințe sunt mai mari. Analizele de piaţă ale specialiștilor arată creșteri de preţ semnificative pentru apartamentele din toată țara. Proprietarii și dezvoltatorii din București au scos, luna trecută, la vânzare apartamente în Capitală, cu un preț mediu de 1.745 euro/mp util. În perioada similară din 2023 cumpărătorii plăteau cu 13% mai puțin pentru a achiziționa un apartament.

Apartamentele noi din Capitală i s-au scumpit considerabil în ultimele 12 luni, cu circa 23%. O astfel de locuință se vindea luna trecută, în medie, cu 1.910 euro/mp util.

Totodată, se scumpesc polițele obligatorii pentru mașini, odată cu schimbarea metodei de calcul. Se va ține cont inclusiv de zona geografică, iar cei din București și Ilfov vor plăti mai mult pentru polița RCA.

Un şofer sub 30 de ani din Bucureşti, de exemplu, care conduce o maşină cu motor mic are de plătit, conform noilor tarife, cel puţin 3.200 de lei, cu peste 70% mai mult decât în cazul unui şofer din Iaşi. Autorităţile spun totuși că nu ar trebui să ne îngrijorăm - tarifele sunt orientative şi, în plus, există încă plafonare, potrivit Antena3 CNN.