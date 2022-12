Acord final al UE pentru decuplarea gospodăriile și IMM-urile de Rusia: România obține mai mulți bani pentru investiții în energie verde

REPowerEU este planul Uniunii Europene de investiții pentru independență energetică față de Rusia și pentru a ne ajuta să trecem mai ușor de iernile viitoare: este vorba de investiții punctuale pentru reducerea consumului de energie, spre exemplu de izolare termică a clădirilor, de montare de panouri fotovoltaice pe acoperișurile caselor, de consolidare a clădirilor.

România are alocați 1,4 miliarde euro dintr-un total de 20 de miliarde la nivel european.

În calitate de co-raportor REPowerEU, europarlamentarul REPER / RENEW EUROPE Dragoș Pîslaru a obținut susținerea Parlamentului European pentru sprijinul direct către cetățeni și antreprenori. De asemenea, europarlamentarul român a avut ca obiectiv flexibilizarea banilor destinați pentru investițiile REPowerEU, astfel încât fondurile europene din perioada 2014-2020 care nu au putut fi absorbite de România să poată fi folosite pentru obiectivele REPowerEU și nu pierdute prin a le returna Comisiei Europene.

„După patru runde de negocieri cu Consiliul UE și Comisia Europeană, am reușit să livrăm un instrument uriaș de solidaritate pentru iernile care vin în Europa. De la vecinul de peste stradă până la prăvălia din colț, REPowerEU este șansa gospodăriilor vulnerabile și a micilor antreprenori de a investi pentru diminuarea facturii de energie, de a deveni independenți energetic și prosumatori. Am obținut trei victorii esențiale atât pentru întreaga UE, cât și pentru România: Mai mulți bani pentru cei aflați în sărăcie energetică – gospodării vulnerabile și IMM-uri: pentru statele care nu au folosit toate fondurile de coeziune, acum au șansa de a nu pierde acei bani și de a-i folosi pentru investițiile din REPowerEU. Pentru România, acest lucru poate însemna o sumă suplimentară de la 3 până la 5 miliarde de euro în plus față de suma deja alocată de 1,4 miliarde euro, sprijin pentru o reformă majoră a fondului locativ în contextul tranziției verzi - banii din REPowerEU ar trebui să fie dedicați unui sprijin pe termen mediu prin investiții pentru toți care au o locuință privată, afectați de această criză. Din cele 5 milioane de gospodării, cel puțin 500.000 ar putea fi reabilitate energetic și consolidate prin acest program și alte finanțări complementare, inclusiv prin transformarea lor în prosumatori, care să nu mai fie dependenți de companiile de energie. Prioritatea ar trebui să fie mai ales gospodăriile vulnerabile, dar și clasa de mijloc și micii antreprenori, care au suferit puternic în ultima perioadă”, a declarat Dragoș Pîslaru.

În privința transparenței, Păslaru spune că s-a reușit obligarea tuturor statele membre să publice numele tuturor companiilor din PNRR și REPowerEU care beneficiază de banii europeni, precum și informații despre sumele primite de acestea, dar și ce anume fac cu ele.

„Este crucial faptul că am reușit să avem un acord final până în Crăciun. REPowerEU este un instrument livrat în timp record de Uniunea Europeană pentru a combate criza energetică. La fel de important este ca Guvernul României să se miște repede și să gândească schemele prin care acești bani vor ajunge la români. Fără birocrație, fără tone de hârtii și adeverințe pentru că banii din REPowerEU trebuie să ajungă la oameni în această iarnă și nu mai târziu! Evident sunt gata alături din colegii mei din REPER să ajutăm Guvernul pentru identificarea celor mai bune soluții de implementare”, a mai spus europarlamentarul român.

(sursa: Mediafax)