Servicii profesionale detectare microfoane ascunse si camere disimulate, acum si în România

Când ne referim la spațiu, acesta poate reprezenta o sală de ședințe, un birou de lucru, o sală de conferințe, un avion, un autoturism, o locuință o ambarcatiune sau o cameră de hotel. Verificările TSCM au ca scop să pună în evidență toată gama de dispozitive disimulate de interceptare, profesionale sau comercializate în masă, precum: camere video disimulate (cu înregistrare locală sau cu transmisie la distanță), microfoane spion (cu înregistrare locală sau cu transmisie la distanță via GSM, Wi-Fi, cablu, radio etc), echipamente de localizare geografică (balize GPS) etc.

În statele vestice acest tip de serviciu există de mai bine de 30 de ani, existând firme puternice care sunt recunoscute la nivel internațional. Cele mai importante companii din domeniu își au sediul în Marea Britanie, SUA, Germania, Canada, Italia, Spania, Cehia, Norvegia, Polonia și Franța. În vederea asigurării serviciilor de verificare impotriva interceptarilor TSCM în România, compania TSCM-PRO CONSULTING, desfășoară astfel de activități pe teritoriul României cu o echipă de specialiști cu experiență în domeniu de peste 16 ani în țară și străinătate și cu echipamente TSCM de cel mai înalt nivel, astfel încât să poată minimiza și elimina vulnerabilitățile din punct de vedere al interceptărilor.

De ce este necesară verificarea TSCM? Răspunsul poate fi dat printr-o celebră frază: „cunoașterea înseamnă putere”. Întotdeauna există persoane/companii care doresc să cunoască detalii din viața dumneavoastră profesională sau privată, cu scopul de a beneficia de pe urma informațiilor obținute. Dacă ne uităm în istoria recentă sau mai puțin recentă vom constata faptul că obținerea unor informații private a fost mereu scopul unor anumite persoane/organizații. Lipsa cunoașterii, neluarea unor măsuri de securitate, ignoranța sau naivitatea este un mare dezavantaj în toate situațiile profesionale. Obținerea unor informații private sau sensibile, despre care „victima” presupune că sunt private, este dezideratul a foarte multe persoane/firme.

Instalarea de dispozitive tehnice de interceptare cum sunt camerele disimulate, microfoanele ascunse sau GPS-trackere, poate fi efectuată de către orice persoană/organizație, care are interes în obținerea de date confidențiale. Beneficiarii acestor date sensibile pot fi: companii concurente (cu scopul de a copia un produs sau a denigra o firmă/o persoană), un angajat/fost angajat care dorește să denigreze compania/o persoană, o organizație criminală care are ca scop obținerea unor foloase materiale, un fost sau actual partener etc. Sunt vizate firmele din toate domeniile, în special cele din zona: farmaceutică, bancară, petrolieră, financiară, tehnologiilor, media și imobiliară. Dispozitivele de interceptare utilizate de către aceștia pot fi dintre cele mai ieftine, care se comercializează pe site-uri de profil, sau pot fi echipamente profesionale, care costă mii de euro și care au și o calitate și eficiență superioară.

Având în vedere dezvoltarea constantă a tehnologiilor de interceptare ambientală și a celor de localizare geografică și a interesului crescut pentru obținerea de informații confidențiale, singura metodă eficientă pentru identificarea și eliminarea acestor amenințări este verificarea TSCM. Aceasta are la bază proceduri foarte clare în timpul cărora sunt utilizate echipamente ultra specializate, care au un cost de zeci de mii de euro, precum detectoare radio de proximitate, analizoare de spectru radio, camere de termoviziune cu rezoluție ridicată, detectoare de joncțiuni neliniare, analizoare de linii telefonice etc.

Singura companie din România care efectuează verificări TSCM profesionale este TSCM-PRO CONSULTING, care are în dotare cele mai bune echipamente TSCM de pe piață și specialiști cu zeci de ani experiență în domeniu.