De ce începe sezonul estival cu două luni mai devreme în Bulgaria

Turiștii care deja au ales o vacanță în extrasezon se bucură de confort și servicii de cea mai bună calitate, la prețuri uneori de trei ori mai mici decât în vârf de sezon. În acest timp, litoralul românesc încă e gol, iar în ultimii zece ani, în România a-nceput sezonul de la 1 iulie. Hotelierii bulgari explică ce au făcut în plus față de cei din România.

Ceea ce îi atrage în mod deosebit pe turiștii străini care aleg vacanțele pe litoralul bulgăresc este organizarea hotelurilor și conceptele all inclusive, ultra all inclusive și ultra all inclusive premium. Cu 40-50 de euro pe zi, un turist care vine din Europa poate sta într-un hotel de 4 stele sau chiar de 5, în luna mai, având acces gratuit nu doar la mâncare și băutură, ci și la piscină acoperită, SPA, cluburi pentru copii și programe de divertisment. Nu toate hotelurile sunt deschise în extrasezon, dar de la jumătatea lunii mai aproape totul devine funcțional în resorturile all inclusive.

Sunt și români acum pe litoralul bulgăresc, iar de săptămâna viitoare va fi totul aproape plin.

Cei mai mulți turiști, în afară de cei din țara noastră, sunt vest-europenii care nu vin în primul rând pentru a sta la plajă pe malul mării sau pentru a putea înota în mare, ci pentru pachete turistice complete. Mulți preferă perioadele de extrasezon pentru că este mai multă liniște, iar serviciile pe care le oferă hotelurile de pe litoralul Bulgariei sunt la fel de bune ca în plin sezon.

Plajele, concesionate pe 20 de ani

În stațiunile din țara vecină sunt multe companii hoteliere cu 100% capital bulgăresc, dar care operează prin francize de la cele mai mari lanțuri hoteliere din lume. „Noi avem cele mai mari hoteluri din stațiunile Nessebar și Sunny Beach, sub brandul Meliá, din Spania. Turiștii străini vin aici și în extrasezon, pentru că le oferim un concept imbatabil, all inclusive și ultra all inclusive. Au tot ce le trebuie în resorturi, iar conceptul de bucătărie deschisă este în sine o atracție, pentru că oaspeții noștri văd absolut tot ce se prepară și cum se prepară. Avem bucătărie din foarte multe zone ale lumii, pentru a satisface toate gusturile turiștilor. Cei mai mulți oaspeți vin din România, Marea Britanie și Germania, dar și din alte țări europene. Le putem oferi și șezlonguri cu umbrele la malul mării, dar vest-europenii preferă să stea la piscinele din interiorul resorturilor. Aici avem avantajul că putem concesiona porțiunile de plajă pentru perioade de 20 de ani, astfel încât să putem face investiții pe termen lung”, a explicat, pentru Jurnalul Dimitar Tachev, Sales& Marketing Manager Sol Meliá Balkans.

Plajele din Bulgaria pot fi amenajate de administratori la timp, pentru a primi turiști din mai până în noiembrie, datorită legislației care le permite concesionarea pe 20 de ani, în timp ce România reface licitațiile la doi ani, obligându-i pe administratori să demoleze toate construcțiile provizorii, iar nisipul nu e curățat până în iunie de responsabilii de la Apele Române.

Angajați tot parcursul anului

Dincolo de problema plajelor, care diferențiază semnificativ cele două zone de litoral din România și Bulgaria, mai sunt și alte probleme pe care vecinii de la sud le-au rezolvat. În hotelurile cu cel mai mare grad de ocupare, salariile pornesc de la 600 de euro net, la care se adaugă posibilități de cazare și masă din partea angajatorului. „Avem circa 400 de angajați care au contract permanent, fiind plătiți pe întreaga perioadă a anului, chiar dacă lucrează efectiv doar șase luni. Salariul este mai mic în restul anului decât în sezon, dar preferăm să îi avem angajați permanent, în restul timpului beneficiind de traininguri. Restul angajaților sunt sezonieri, dar și pentru aceștia organizăm traininguri, pentru a ne asigura că totul va funcționa perfect”, mai spune managerul Meliá.

Spre deosebire de litoralul românesc, unde cei mai mulți hotelieri preferă să angajeze străini, vecinii angajează peste 85% bulgari din localitățile în care sunt stațiuni sau din vecinătate, pe care preferă să-i fidelizeze, pentru a face turism de calitate.

Responsabili care verifică tot

Tot pentru a le asigura confort maxim oaspeților, lanțul internațional Meliá, dar și altele, au în fiecare unitate de cazare manageri de calitate care verifică absolut tot ce se întâmplă în camere, în zonele de relaxare, la masă etc. „Turiștii noștri vin chiar și atunci când vremea nu este foarte prielnică, așa cum se întâmplă acum, pentru că aici pot avea o vacanță perfectă indiferent de temperatura de afară. Acum avem un grad de ocupare de peste 40%, iar de săptămâna viitoare vor fi pline toate cele trei corpuri ale resortului nostru, pentru că avem piscine exterioare, dintre care una este încălzită, avem și o piscină acoperită, zone extinse de șezlonguri la piscine și pe plajă, pe care le oferim gratuit oaspeților noștri, animatori care asigură divertismentul pentru adulți și în cluburile pentru copii, astfel încât celor care vin chiar și în extrasezon să nu le lipsească nimic”, a explicat, pentru Jurnalul, Hristo Karailiev, managerul resortului Meliá Sunny Beach, unul dintre cele mai mari spații de cazare de pe litoralul bulgăresc.

Lux la prețuri foarte avantajoase

Cei mai mulți români preferă să cumpere pachete turistice la resorturi de 5 stele în stațiunile din Bulgaria, atât în extrasezon, cât și în vârf de sezon, pentru că prețurile sunt foarte bune, comparativ cu alte destinații. O cameră la un hotel de 5 stele poate costa 40-50 de euro în luna mai, prețul maxim fiind 150 de euro în vârf de sezon.

De Rusalii, cele mai bune hoteluri din Bulgaria vor fi pline, peste 60% din totalul turiștilor fiind români. „Avem grad de ocupare 100% de Rusalii, anul acesta. Vor veni 1.000 de turiști din România și încă 600 din alte țări, inclusiv din vestul Europei, pentru că este weekend și mulți deja încep vacanțele”, a explicat Kostadin Terziev, marketing manager HVD Hotels Obzor, un resort care aplică un concept ultra all inclusive premium, atât pentru leasure, cât și pentru turismul de business.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

„Hotelierii bulgari au făcut și foarte multe oferte speciale pentru români, iar gradul de ocupare foarte ridicat este menținut cu ajutorul parteneriatelor pe care le au cu agențiile din celelalte țări.

Avem o relație foarte bună cu toți parteneriii din Bulgaria”.

Reprezentanții Agenției Hello Holidays