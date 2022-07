Siemens Mobility va livra în Danemarca primele trenuri Mireo Plus B alimentate cu baterii

Acesta este primul contract pentru calea ferată alimentată cu baterii din Danemarca și face parte dintr-un proiect pilot de înlocuire a tuturor trenurilor diesel din întreaga țară. Mireo Plus B combină toate beneficiile platformei Mireo cu un sistem de baterii de înaltă performanță, care permite trenurilor să opereze pe rute cu sau fără linii electrice aeriene, datorită propulsiei hibride cu baterii. Cele șapte rame electrice cu două vagoane vor fi livrate până la sfârșitul anului 2024 și sunt programate să funcționeze pe două linii în regiunea Midtjylland din Danemarca. Trenurile cu două vagoane Mireo Plus B dispun de 120 de de locuri pe scaune, circulă cu până la 140 km/h și au o autonomie de aproximativ 80 de kilometri atunci când funcționează pe baterii. Acestea pot fi încărcate prin intermediul liniei aeriene de 25 kV în secțiuni electrificate și prin recuperarea energiei de frânare a trenului. Sistemul inovativ de baterii este montat sub podea și este instalat în două containere pentru baterii. În acest sistem sunt utilizate baterii litiu-ion cu o durată lungă de viață.

A treia comandă primită

Aceasta este a treia comandă pe care Siemens Mobility o primește pentru Mireo Plus B și prima în afara Germaniei. Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Württemberg (SFBW) a comandat 20 de trenuri Mireo Plus B în 2020, iar Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) a comandat 31 în 2021. Această tehnologie a fost testată pe larg timp de peste un an printr-o versiune preliminară pe un tren prototip, Desirotip ML ÖBB Cityjet eco, în Austria.