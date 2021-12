Sistem CRM pentru firmele din România

Customer Relationship Management este un sistem conceput pentru a ajuta companiile sa isi gestioneze relatiile cu clientii, iar utilitatea pe care o prezinta acest sistem in sensul inregistrarii si gestionarii contactelor cu clientii pe care ii are este una consistenta.

Un sistem CRM bine pus la punct pentru firmele din Romania nu poate fi decat unul avantajos, un instrument de lucru util si eficient care are in vedere informarea departamentelor in timp real si care permite, printre altele, cresterea productivitatii, unul dintre principalele scopuri ale unei companii.

CRM – aspecte definitorii

CRM este un sistem cu ajutorul caruia este posibila o mai buna gestionare a relatiilor pe care le are o companie cu clientii sai, principalul obiectiv al acestuia fiind reprezentat de cresterea vanzarilor si de obtinerea unor profituri mai mari. De asemenea, acesta are scopul de a retine clientii pe termen lung, acordandu-le acestora prioritate pentru oferirea unor servicii complete, personalizate, fundamentale. CRM este pentru o experienta mai buna a clientului cu compania, despre gestionarea mai eficienta a relatiilor dintre companie si clienti, fiind posibila pastrarea datelor despre fiecare client sau posibil client in parte pe o platforma care poate fi accesata cu usurinta, astfel incat sa poata fi consultat tot istoricul relatiilor pe care le-a avut compania cu clientul respectiv.

CRM – pentru o echipa de vanzari eficienta ce atrage clienti noi

Pentru ca echipa de vanzari sa fie mai eficienta, iar clientii sa fie atrasi cu o mai mare usurinta, stocarea si segmentarea datelor intr-o baza de date unica, pe care reprezentantii companiei sa o poata accesa cu usurinta, este un avantaj major. Acest lucru este posibil tocmai prin accesarea unui sistem CRM. In crearea unei relatii cu clientii, echipa de vanzari are nevoie de colectarea datelor clientilor, de selectarea si de segmentarea datelor necesare, precum si de crearea unor fisiere individuale pentru identificarea necesitatilor clientilor in mod personalizat, iar toate acestea pot fi obtinute printr-o simpla accesare a sistemului CRM al companiei.

CRM pentru o strategie de marketing eficienta

O relatie de durata cu clientii se poate construi doar in momentul in care strategia de marketing este una eficienta. Pentru aceasta, reprezentantii companiei trebuie sa isi cunoasca intr-o masura cat mai mare clientii, dar sa identifice si modalitatile necesare pentru prospectarea si retinerea unor clienti noi. CRM faciliteaza prospectarea si retinerea clientilor, dar fiind ca toate contactele clientilor sunt integrate intr-o singura baza de date, informatiile sunt actualizate la zi si pot fi calificate in functie de anumite criterii. Astfel, actiunile de marketing – contactarea clientilor si posibililor clienti prin e-mail sau telefon – se pot desfasura cu usurinta, se poate accesa istoricul prospectarilor s.a. Se pot initia astfel cu usurinta campanii de marketing in masa, campanii directionate sau chiar personalizate. Pe langa prospectarea clientilor, cu ajutorul unui sistem CRM, orice firma din Romania poate desfasura cu usurinta si campaniile de fidelizare a clientilor.

Totul intr-un singur sistem

Se poate spune asadar ca un singur sistem CRM le ofera companiilor tot ceea ce au nevoie pentru gestionarea relatiilor cu clientii si potentialii clienti. Cu ajutorul acestuia se pot vizualiza cu usurinta tendintele in afaceri si se pot masura performantele, sunt monitorizate cu eficienta canalele de vanzari si este realizata cu succes etapa de prospectare, pot fi gestionate cu usurinta campaniile de marketing de la inceputul pana la finalul acestora, poate fi automatizat fluxul de lucru in functie de nevoile companiei si poate fi realizat un management eficient al serviciilor oferite de companie clientilor sai. Un sistem CRM reprezinta locul perfect pentru stocarea unei cantitati insemnate de informatii, iar acest lucru le este util companiilor pentru cresterea oportunitatilor de vanzare, pentru simplificarea modalitatilor de contactare a clientilor si a potentialilor clienti, iar acestea duc, in mod clar, spre cresterea veniturilor si spre obtinerea unui succes crescut al companiei.

Afla mai multe despre cum te poate ajuta un CRM accesand site-ul celor de la MEFI

www.mefi.ro