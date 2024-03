Subscrieri cumulate de 1,8 miliarde de lei în prima emisiune de titluri de stat Fidelis din 2024

Aproximativ 845 mil. lei au fost subscrierile în monedă naţională în timp ce 190,5 mil. euro (echivalentul a 953 mil. lei) au fost finanţări în monedă europeană, potrivit datelor agregate de ZF din platformele brokerilor. Doar investitorii de retail pot subscrie titluri de stat Fidelis, emisiune de finanţare derulate de statul român cu un ritm trimestrial.



Subscrierile au fost mai mici cu aproximativ 28% faţă de ediţia anterioară a Fidelis, derulată între 27 noiembrie şi 15 decembrie 2023, în contextul în care dobânzile au fost uşor mai mici.



Prin precedentele 14 oferte de vânzare de titluri Fidelis, din perioada iulie 2020 – decembrie 2023, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie aproape 24,5 miliarde lei (aproape 5 miliarde euro), potrivit BVB.



Pe cele trei tranşe în lei subscrierile au aratăt astfel: 358,3 mil. lei pentru tranşa cu scadenţa pe un an cu un cupon de 6% pe an, 135 mil. lei pentru tranşa donatorilor de sânge (scadenţa 6 martie 2025 şi un cupon de 7% pe an), şi 350 mil. lei în tranşa în lei cu scadenţa pe 6 martie 2027 şi un cupon de 6,75% pe an.



Pe de altă parte, pe tranşa titlurilor de stat Fidelis în euro cu scadenţa în 6 martie 2025 şi pentru care Finanţele plătesc un cupon de de 4% pe an, subscrierile s-au ridicat la 118 mil. euro (590 mil. lei). Pe cea cu scadenţa în martie 2029 şi cu o dobândă de 5% pe an subscrierile au fost de 72,5 mil. euro (362 mil. lei).



Ulterior încheierii subscrierii, instrumentele ajung la Bursa de Valori Bucureşti. Veniturile din titluri de stat sunt neimpozabile. Data estimată de intrare la tranzacţionare este 7 martie 2024.



Pe tranşa donatorilor au putut fi plasate ordine doar de investitorii care au donat sânge începând cu data de 1 iulie 2023 şi/ sau care au donat în perioada derulării ofertei de vânzare de titluri de stat Fidelis.

Alocarea titlurilor de stat subscrise în cadrul ofertei s-a efecutat la data alocării (1 martie 2023), iar numărul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de către emitent cu consultarea sindicatului de intermediere.

Veniturile obţinute în urma investiţiei în titlurile de stat Fidelis, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile.

De asemenea, subscrierile se pot efectua şi prin intermediul participanţilor eligibili, care reprezintă orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, care este societate de investiţii financiare sau instituţie de credit acceptată ca participant la sistemul de tranzacţionare al Bursei de Valori Bucureşti şi care a semnat angajamentul privind respectarea condiţiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune şi a transmis angajamentul către Lead Manager.



Sindicatul de intermediere al ofertei a fost format din Alpha Bank Romania, BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercială Română şi BRD – Groupe Societe Generale.

(sursa: Mediafax)