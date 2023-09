Taverna Racilor de la Timișoara a fost închisă de Protecția Consumatorului

”SC Nedsea SRL - Restaurant Taverna Racilor punct de lucru Iulius Mall Timisoara, control operativ. Abateri: operatorul economic funcţionează autorizat ONRC si DSVSA pentru obiectul de activitate Restaurant, fără a avea autorizaţie din partea Primăriei Municipiului Timişoara, fiind prezentat un document înregistrat de solicitare obţinere acord pentru desfăşurarea exerciţiilor comerciale.

Materiile prime (peşte, fructe de mare) 271 kg depistate in spaţiile de depozitare, păstrare- spaţii frigorifice şi congelator lipsite de elemente de identificare-caracterizare, unele în afara datei limită de consum respectiv 13.09.2023, 15.09.2023. Parte din acestea erau păstrate la decongelat în cutii din plastic cu capac, in lichid scurs rezultat din decongelare. Pentru mijlocul de transport al materiei prime s-a prezentat Autorizatia sanitar-veterinara şi pentru siguranta alimentelor in condiţiile de temperatură de refrigerare(toate produsele fiind congelate). Nu se respectă vecinătăţile în spaţiile de depozitare, ouăle nu erau curăţate şi dezinfectare corespunzător, prezentand urme biologice. Întreg spaţiul de preparare, servire si depozitare era igienizat necorespunzător(insalubru). Tavanul depozitului prezenta infiltraţii de umezeală şi porţiuni lipsă. Nu se respecta condiţiile de păstrare-depozitare recomandate de producător. Au fost identificate preparate cu modificări organoleptice şi impurităţi în conţinut”, au transmis reprezentanţi de la Protecţia Consumatorului Timişoara.

„Execuția, în direct, continuă. Am fost închis la Herăstrău, chiar dacă era în puterea domnului Horia și atât, că nu se face o comisie, care să analizeze, puterea este la dânsul și atât.

Am fost închis total, astăzi, la Herăstrău, chiar dacă putea să-mi permită să țin deschis, pentru că am plătit amenzile, m-am reglat cu totul. Dar așa vrea puterea lui (n.r. Horia), să mă închidă. Am fost închis și la Snagov, chiar dacă acolo nu au găsit absolut nimic, doar pentru că nu am autorizație de la DSP, chiar dacă asta nu ține de ei. Am tot dosarul dat la ei pentru autorizare, atât s-a putut.

Acum sunt și la Oyster Bar, unde au fost de cinci ori și niciodată nu au găsit nimic, și sunt și la Timișoara. V-am pupat și măcelul continuă. Asta este execuție în direct. Nu am prea multe ce să mai zic. Totul stă în puterea unui singur om, cum decide nenea Horia, așa e soarta a 300 de angajați, a unui restaurant care încasează multe, multe milioane și tot multe, multe milioane plătește taxe.

Ei, de mâine, că s-a închis la Herăstrău și Snagov, și probabil că se vor închide și celelalte, nu se mai plătește nimic. Așa vrea suflețelul lui, aţi înţeles nu mai plătim nimic, zero încasări, zero taxe, zero tot, tot, tot. V-am pupat și vă iubesc și mai revin cu filmulețe", este mesajul transmis de Pescobar, pe numele său real Paul Nicolau, cel care deține rețeaua de restaurante Taverna Racilor.