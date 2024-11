Un an de la implementarea SGR: ”Am atins 84%, ceea ce ne-a dus în topul țărilor UE la rata reciclării”

Declarațiile Gemmei Webb, CEO și președinte al Directoratului RetuRO SGR, marchează realizările Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) din România la un an de la implementare, subliniind impactul semnificativ asupra mediului, economiei și societății.

„SGR a schimbat obiceiurile de consum și a încurajat responsabilitatea față de mediu, devenind parte din viața de zi cu zi a cetățenilor. Luna trecută am atins o rată de reciclare de 84%, poziționând România în topul țărilor din Uniunea Europeană. Acest rezultat extraordinar a dus la străzi și râuri mai curate, fără resturi de recipiente. Până acum, am colectat 2,7 milioane de recipiente și am vândut 177 de tone de materiale reciclabile direct către reciclatori, închizând astfel ciclul de reciclare, de la sticlă la sticlă și de la doză la doză, într-un timp record. Este un pas esențial către o economie circulară de succes”, a declarat Gemma Webb.

Ea a evidențiat și contribuția economică a sistemului, subliniind faptul că au fost înființate șapte centre de sortare, care au creat 800 de locuri de muncă ecologice. „Impactul este resimțit atât în economie, cât și în mediu. Am demonstrat că parteneriatul public-privat poate funcționa cu succes atunci când există o viziune comună și o colaborare strânsă. Toți actorii implicați—autorități, producători, retaileri și consumatori—au avut un rol important în atingerea acestui obiectiv.”

Gemma Webb a recunoscut provocările inițiale și scepticismul întâmpinat: „Existau temeri că programul nu va funcționa, din cauza costurilor suplimentare sau a rezistenței unor participanți. Totuși, la un an distanță, am dovedit contrariul. Obstacolele au fost înlăturate, iar schimbarea este vizibilă în viața de zi cu zi. Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să menținem această atitudine colaborativă și să ne bazăm pe un cadru legislativ solid, implicând toți actorii în această misiune comună.”

Aceste realizări și direcții de dezvoltare pentru viitor sunt în centrul dezbaterilor de la Conferința „Economia Circulară - Reciclare și sustenabilitate pentru România viitorului,” organizată de Antena 3 CNN.