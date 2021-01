UPDATE Popescu, despre liberalizarea prețului la energie electrică: Abuz de poziție

Trecerea directă de la piața reglementată, la cea concurențială, reprezintă un abuz de poziție dominantă al furnizorilor, este de părere ministrul Energiei, Virgil Popescu. Acesta avertizează vă dacă ANRE nu reușește să liberalizeze piața, va interveni guvernul.

„Această trecere automată din piața reglementată în piața serviciului universal nu este o trecere normală. Este un abuz de poziție dominantă pe care furnizorii îl folosesc. Ei au o bază de 6 milioane de clienți pentru care n-au plătit niciodată. Când s-a făcut privatizarea distribuției, au luat distribuția, nu clienții. Acum îi folosesc ca monopol. Nu poate rămâne așa. Nu pot să am monopol de 6 milioane de clienți, pe care îi gestionez cum vreau, și dacă eu mâine spun că trec în regim concurenția,l îi duc mai întâi prin serviciul universal care este mai scump, eu îl stabilesc că e mai scump cu 26% la anumiți furnizori, cu 15, la altii cu 20%, și îi las pe cei 6 milioane să opteze într-o lună, două, trei. Oricum e foarte puțin, nu se vor muta. Asta nu e soluție”, a declarat acesta.

Demnitarul atrage atenția că executivul va modifica legea dacă ANRE nu reușește să liberalizeze piața, iar furnizorul trebuie să ofere clientului c el mai bun preț.

„Mai las ANRE să se mai gândească, dar am afirmat că, după data de 15 ianuarie, în Guvern vom acționa modificând legea energiei electrice și a gazelor naturale, să stabilim clar cum facem această liberalizare. Dacă ANRE, care este cel care trebuie să reglementeze această liberalizare, nu poate s-o facă, eu o să vin cu o propunere foarte clară. Nu trec oamenii în regimul concurențial care e mai scump. Le ofer oamenilor să intre direct pe prețul concurențial cel mai ieftin al furnizorului actual, și dacă nu le convine, se pot schimba. Furnizorii au o bază de date de clienți. Știu profilul clientului, știu cât consumă, au ofertele în concurențial, care sunt mult mai ieftine decât oferta serviciului universal. Eu știu că e o muncă în plus pentru furnizor”, a mai spus Popescu.

Mediafax

ȘTIRE INIȚIALĂ Liberalizarea pieței de energie electrică, de la 1 ianuarie 2021, derutează consumatorii casnici prin faptul că ANRE nu a reușit să-i informeze cu privire la preschimbarea contractelor, iar Guvernul nu vrea să acționeze pentru a rezolva situația, transmite Asociația Energia Inteligentă.

"Ministerul Energiei nu trebuie sa pozeze in Salvatorul pe Cal Alb, al populatiei zapacite de liberalizarea in stil romanesc a pietei de energie electrica, trebuia sa faca doar ce are in atributii. Sa initieze, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, un Proiect de OUG de prorogare a termenului de liberalizare a pietei.

Dacă până în decembrie 2020, ANRE avea mijloacele să ducă un proces corect de liberalizare a pieței de energie, astăzi nu-l mai are. Stabilirea datei de 1 ianuarie 2021, ca dată de liberalizare, s-a realizat prin OUG și tot prin OUG se poate proroga.

Astăzi toata lumea cere ANRE să facă ceva, când de fapt mingea se găsește în terenul Guvernului, acesta fiind singurul care poate pune capăt haosului existent astăzi pe piața de energie electrică.

Asociația Energia Inteligentă a solicitat, încă din data de 27 decembrie 2020, atunci când am constatat că majoritatea consumatorilor nu au primit oferte din partea furnizorilor să se amâne prin OUG liberalizarea pieței de energie electrică, considerându-l singurul mod prin care se putea pune bazele unui proces real și corect de liberalizare a pieței de energie electrică.

Lipsa prezentă de acțiune a Guvernului, coroborată cu asumarea procesului defectuos de pregătire a liberalizării pieței de energie la data de 1 ianuarie 2021, împinge ANRE la diferite “construcții” necorespunzătoare", arată asociația, pe Facebook.