UPDATE UiPath pe Bursa din New York. Românii pot cumpăra acțiuni

Acţiunile unicornului UiPath pot fi cumpărate de români pe platforma XTB, cu 0% comision, potrivit unui comunicat al companiei de brokeraj. Compania este unul dintre cele mai mari IPO-uri din sectorul de software din istoria SUA.

Doar două IPO-uri din domeniul software din Statele Unite au depăşit pragul de finanţare de 1,34 miliarde de dolari.

"Trebuie subliniat că ambele au avut loc în ultimele şapte luni, scoţând în evidenţă interesul recent pentru sectorul de tehnologie. Furnizorul de baze de date cloud, Snowflake, deţine prima poziţie cu 3,9 miliarde de dolari în septembrie 2020, urmat de Qualtrics, care a obţinut 1,78 miliarde de dolari în ianuarie", a explicat Radu Puiu.

Au fost vândute 24 de milioane de acţiuni UiPath la 56 de dolari pe acţiune. Listarea oferă companiei o valoare de piaţă de 29 miliarde dolari pe baza acţiunilor listate.

Valoarea de piaţă a societățiii se apropie de 31 de miliarde de dolari.

ȘTIRE INIȚIALĂ Unicornul românesc UiPath a a vândut acţiuni peste preţul țintit, la Oferta Publică Iniţială (IPO) derulată la Bursa de la New York, operaţiune în cadrul căreia a obținut 1,34 miliarde de dolari, scrie Reuters. Acesta va fi tranzacționat la New York Stock Exchange sub simbolul "PATH".

Producătorul de software a vândut 23,89 milioane acţiuni la 56 dolari/acţiune. În urma acestui IPO, UiPath este evaluat la 29 de miliarde de dolari.

Printre acționarii companiei se află Accel, Coatue, Dragoneer, IVP and Sequoia. Socetatea folosește inteligenţa artificială şi instrumente digitale pentru a ajuta mari companii şi agenţii guvernamentale să îşi automatizeze procesele de rutină în contabilitate şi resurse umane.

UiPath anunța, la începutul săptămânii, că şi-a majorat intervalul de preţ la IPO la între 52-54 de dolari/acţiune, de la 43-50 de dolari stabilit anterior. Dintre acţiunile vândute, 9,4 milioane au venit de la UiPath şi 14,5 milioane de la investitorii actuali.

IPO-ul companiei vine pe fondul unei explozii a listărilor companiilor din sectorul tehnologiei, în condiţiile în care start-up-urile vor să profite de cererea mare a investitorilor pentru noi acţiuni, cu ritm de creştere mare.



Înfiinţată în România, în 2005, sub denumirea DeskOver şi redenumită UiPath în 2015, aceasta are clenți de renume precum CIA, forţele navale SUA, McDonald's Corp, Duracell şi Swiss Re. În anul fiscal încheiat la 31 ianuarie 2021, UiPath a înregistrat pierderi de 92,40 milioane de dolari, mai mici față de cele din perioada anterioară, de 519,90 milioane de dolari. Veniturile au urcat la 607,60 milioane de dolari, de la 336,2 milioane de dolari.



Unicornul vrea să se extindă, după ce în perioada pandemiei mai multe companii sunt interesate să-și automatizeze procesele pentru a reduce costurile.

În 2018, UiPath a devenit primul start-up din România care a dobândit statutul de unicorn, fiind evaluat la peste un miliard de dolari. Între timp, compania şi-a mutat sediul general în SUA.