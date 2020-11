VIDEO. Florin Cîțu: Nu este nevoie de un acord cu FMI/ Necesarul de finanțare pentru acest an este acoperit 97%

Foto: Lucian Alecu





Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat, luni, în cadrul unei conferințe de presă, că exclude varianta unui acord cu FMI, necesarul de finanțe pentru acest an fiind acoperit în proporție de 97%.

„Am arătat în acest an că, dacă ai câştigat încrederea pieţelor, poţi să finanţezi un deficit mare fără să ai nevoie de instituţii financiare. Am avut investiţii record, nu este nevoie de un acord cu Fondul Monetar Internaţional. Nu există aceste discuţii. Necesarul de finanţare pentru acest an este acoperit 97%”, a spus Florin Cîțu, la bilanțul unui an de mandate.

De asemenea, ministrul Finanțelor a oferit asigurări că punctul de pensie va crește în fiecare an.

„Anul viitor va fi consolidare fiscală, care se bazează pe mai multe venituri la buget. Aici am luat în calcul de fiecare dată acest impact al digitalizării și o colectare mai bună. Un punct procentual din cheltuieli sunt one-off. Le-am făcut anul acesta, nu le vom vedea anul viitor. Deci avem de unde să pornim o bază a consolidării fiscale pentru anii următori. Această consolidare nu se va face cu măriri de taxe sau creștere de taxe. Se va face cu colectare mai bună și digitalizare. Realist vorbind v-am dat un punct procentual, față de anul acesta. Se poate puțin mai mult", a mai afirmat Cîțu.

Ministrul Finanțelor a mai precizat că rectificarea bugetară va fi adoptată în prima parte a săptămânii viitoare.