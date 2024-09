Hidroelectrica şi restul lumii marţi, la Bursa de Valori: Compania de stat salvează lichiditatea

Indicele bursier BET, care reflectă evoluţia celor mai tranzacţionate 20 de acţiuni de la Bursa de Valori Bucureşti, a scăzut cu 0,14% pe 11 septembrie 2024 şi a ajuns la 17.507 de puncte, într-o şedinţă în cea mai tranzacţionată acţiune a fost Hidroelectrica (H2O), potrivit datelore bvb.ro.

Astfel, compania de stat a înregistrat tranzacţii de 92 mil. lei, dintre care 42 mil. lei au venit sub forma unei singure tranzacţii speciale – DEALS, potrivit datelor bvb.ro. Preţul acţiunilor H2O s-a apreciat cu 0,8% la aproape 121 lei.

A doua cea mai tranzacţionată companie a fost Banca Transilvania cu 7,4 mil. lei, urmată de Romgaz cu 3,4 mil. lei. Lichiditatea pe segmentul de acţiuni a fost 119 mil. lei, peste ultimele zile.

Din rândul celor 20 de acţiuni ale BET, 9 au fost pe minus astăzi – de la minus 2,6% pentru acţiunile BVB, 2,3% pentru MedLife la 0,7% pentru Banca Transilvania, 0,1% pentru Purcari, în timp ce Romgaz a stagnat. Restul au avut creşteri de la 0,4% pentru Electrica şi Transgaz la 1% Transelectrica, 1,4% Transport Trade Services, 1,6% Conpet şi 1,8% Digi Communications.

Pe bursele europene FTSE 100 creşte cu 0,45%, Paris cu 0,6%, DAX cu 0,6%. Peste ocean, S&P500 are plus 0,4% iar Dow Jones plus 0,2%.​

(sursa: Mediafax)