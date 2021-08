A fost semnat contractul pentru realizarea tronsonului 4 din Drumul Expres Craiova-Pitești

CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 al Drumului Expres Craiova - Pitești, cu o lungime de pete 30 de km. Valoarea contractului este de peste 600 de milioane de lei, iar perioada de execuție este de doi ani.

Contractul are ca obiect „Proiectre și execuție Drum Expres Craiova-Pitești, tronsonul 4”, cu ofertantul declarat câștigător Asocierea SC SA&PE Construct SRL – SC Spedition UMB SRL – SC Tehnostrade SRL.

Valoarea contractului este de 617.080.915,60 lei fără TVA, proveniți din fonduri europene nerambusrsabile. Traseul are o lungime de 31,88 km.

Construcția acestui tronson de drum expres se desfășoară pe teritoriul județului Argeș și începe la sud de localitatea Lunca Corbului (km 89+300), traversează localitățile Albota și Costești, ocolește pe la sud localitatea Bradu, după care se racordează la Autostrada A1 București - Pitești la km 121+185.

„Ne bucurăm că am semnat acest contract, lotul 4 fiind cel care închide întregul proiect al drumului expres Craiova - Pitești. Din păcate, legislația națională permite constestații din partea unor societăți care nu cunosc realitatea și situația clară a marilor proiecte din România. Ar fi fost bine dacă acest proiect începea încă de anul trecut când l-am mai semnat, dar așa cum spuneam, a fost contestat și am întârziat. Acum am fi avut poate peste 30-40% din lucrare finalizată. Ținând cont de importanța acestui obiectiv pentru România, finalizarea acestuia cu un an mai devreme, ar fi adus o plus valoare majoră din toate punctele de vedere. Dar, la acest moment, ne concentrăm pe implementarea întregului proiect drum expres Craiova - Pitești.”, a declarat Mariana Ioniță, Director General al CNAIR.

Durata contractului este 12 luni perioada de proiectare și 24 luni perioada de execuție a lucrărilor.

Perioada de garanție a lucrărilor este de 120 de luni.

Mediafax