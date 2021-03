Banca Internațională de Investiții înregistrează o valoare negativă a dobânzii fixe

marcociannarel/Getty Images/iStockphoto fifty euro bills and a calculator fifty euro bills and a calculator





Rata dobânzii fixe pe termen lung a Băncii Internaţionale de Investiţii (BII) ajunge, pentru prima dată în 50 de ani, la o valoare negativă, de -0,05% euro pe an după swap, prin plasarea unui bilet cu rată variabilă în sumă de 190 milioane de le, cu scadenţa la 2 ani.

Tranzacţia a fost plasată în Programul MTN, recent actualizat al BII, şi va fi listată la Bursa de Valori din Dublin. Emisiunea a fost organizată de ING Bank NV.

"Atingerea unei rate negative a dobânzii pentru finanţarea noastră pe termen lung a fost un moment îndelung aşteptat pentru noi şi a reprezentat o ţintă pe care încercăm să o atingem de ceva vreme. Sunt mulţumit că anul acesta am efectuat deja patru tranzacţii, cu instrumente şi scadenţe foarte diferite, dar toate patru încununate de succes, cu o îmbunătăţire graduală de la o tranzacţie la alta", a declarat Nikolai Kosov, vicepreşedintele Consiliului Director al BII.

Emisiunea a fost plasată cu o rată variabilă ROBOR 3 luni + 65 bps şi a fost vândută unui număr de patru fonduri de pensii din România.

"Faptul că am depăşit pragul cu o tranzacţie exprimată în lei nu este o surpriză; am lucrat în mod constant cu partenerii noştri şi investitorii instituţionali de pe pieţele de capital de împrumut din România. De la prima noastră emisiune în format local din 2015, revenim frecvent pe piaţă, deservind nevoile comunităţii investitorilor locali pentru obligaţiuni cu rating A, ceea ce face parte din mandatul nostru de dezvoltare. În această privinţă, prin emiterea unui bilet cu rată variabilă în lei, BII umple un gol pe piaţă întrucât aceste tipuri de instrumente sunt foarte rare, nefiind emise de Ministerul de Finanţe din România pentru investitorul local şi fiind foarte rar emise de către emitenţii corporativi sau alte MDB-uri", a spus Jozef Kollar, prim vicepreşedinte al Consiliului Director .



IIB este o instituţie de dezvoltare multilaterală, fondată în 1970. Are 9 membri/acţionari ai Băncii sunt Bulgaria, Cuba, Republica Cehă, Ungaria, Mongolia, România, Rusia, Slovacia şi Vietnam.