Business de familie pentru confortul casei

Când pandemia i-a obligat să stea în case, românii au dat iama în magazinele de bricolaj și amenajări interioare pentru a schimba aspectul și confortul locuințelor. Iar tot mai mulți au apelat la sfaturile specialiștilor, mai ales atunci când a fost vorba despre proiecte majore.

“Am ajuns acasă într-o zi în care ploua, apa era până la glezne în toată sufrageria. Am căutat o mână de ajutor în magazinele de bricolaj tradiționale. Dacă reușeam să vorbim cu cineva, ne trimitea în capătul celălalt al magazinului doar ca să fim întorși înapoi”, își amintește antreprenoarea Laura Sărdescu. Această întâmplare din 2014 avea să-i aducă ei și soțului ei, Vlad, o idee de business. “Bun, acum uitându-ne în spate, trebuia să găsim pe cineva care să știe foarte bine produsele ca să reușească să ne îndrume corect. Dar ar fi fost un alt tip de experiență dacă măcar ne-ar fi ascultat cineva și ar fi încercat. Cam în acest context ne-am dat seama că nimic nu este mai important decât cum te simți acasă și am decis că poate nu ar fi cel mai rău lucru să oferim o alternativă a comerțului clasic, adăugând și acel strop de contact uman în fiecare interacțiune”. 2014 a fost un an mai dificil pentru Laura și Vlad, fiind proaspeți absolvenți de facultate, în căutare de joburi. Așa că au decis să pornească pe cont propriu. “Odată luată decizia, am căutat variante de finanțare pentru că, în afară de idee și de un apetit teribil de învățare, nu prea aveam cu ce să începem. Așa că am început să ne documentăm și am dat accidental peste programul de finanțare SRL-D. Am scris un proiect care a fost refuzat, dar nu ne-am lăsat, am făcut o contestație pe care nu credeam că putem să o scriem. Iar surpriza a fost că a existat cineva în instituție care a citit-o, a zis ok, greșeala noastră, și a aprobat proiectul. Dar a fost în avantajul nostru că am început dând cu capul de prag. A fost prima lecție învățată, să nu renunțăm dacă știm că există o șansă. Și am aplicat lecția asta ori de câte ori era să închidem și să începem să depunem CV-uri”, mai povestește Laura.

NeaKaisa vine în ajutor

Numele brandului a stârnit multe zâmbete, dar în timp a reușit să adune în jurul său o comunitate. ”Ideea i-a venit lui Vlad, imediat după episodul cu inundația. Nea Caisă era o expresie pe care o folosea tatăl lui când făcea referire la meșteri, meseriași. La vremea respectivă eu eram obsedată de branding și îmi doream foarte tare să găsim și un nume care să ne ajute să construim o comunitate. Voiam ceva cât mai departe de formulări obișnuite cu .ro la coadă. Așa că a fost unanim și am pornit la drum cu NeaKaisa”, ne spune Laura.

“De-a lungul timpului, părerile au fost împărțite, pentru mulți a părut o decizie impulsivă, copilărească. Pentru noi a fost o oportunitate de branding, să aducem un zâmbet în plus fiecărui client care ne trece pragul virtual.

Laura Sărdescu, antreprenor

Investiția inițială în business a fost de 17.000 euro, 8.500 proveniți prin finanțarea SRL-D, iar cealaltă jumătate dintr-un credit rambursabil obținut tot prin acest program. “Am reușit să amortizăm investiția după 4 ani, abia din al cincilea an businessul devenind cu adevărat profitabil. Însă chiar și după această perioadă, marea majoritate a profitului este reinvestit, online-ul este o nișă unde ceea ce creezi astăzi nu va mai avea neapărat aceeași valoare și anul viitor. Este necesară modernizarea permanentă a tehnologiilor, ceea ce ne împinge ca în fiecare an să investim în ceva nou”, mai spune Laura Sărdescu. La început, în magazinul online Neakaisa.ro se găseau de la produse pentru amenajări interioare, scule și unelte, la materiale de construcții grele. În 2018 însă, Laura și Vlad au adăugat în portofoliu și produse pentru amenajarea băii, inițial ca o completare a gamei existente, devenind mai apoi nișa principală. “Cred că într-un fel ne-am potrivit foarte bine. Baia este un spațiu funcțional care a devenit în ultimii ani și un spațiu de design. Îmbinarea dintre cele două este necesară și cred că reprezintă esența valorilor Neakaisa.ro - totul trebuie să fie funcțional și estetic în aceeași măsură. Urmează să variem gama de produse și să aducem în atenția clienților noștri și produse complementare specifice altor încăperi, dar care să respecte aceleași rigori cu care alegem produsele comercializate în prezent”, mai spune antreprenoarea.

Rata de creștere year over year a businessului a fost de peste 100% până acum. În 2021 prognozăm o creștere de 50%, estimând o cifră de afaceri de 20 de milioane de lei.

Laura Sărdescu, antreprenor

Schimbări majore de gusturi și preferințe

Pandemia a avut un impact pozitiv pentru majoritatea businessurilor din online, iar Neakaisa nu face excepție. “Ca magazin online care activează pe o nișă de amenajări interioare, am resimțit o creștere a interesului și, implicit a vânzărilor. Pandemia a activat și cumpărători care în mod normal nu și-ar fi comandat astfel de produse online. Am încercat să le oferim o experiență cât mai bună și o interacțiune cât mai umană, astfel încât întregul proces să fie în avantajul clientului, să nu simtă că face un compromis cumpărând online”, spune antreprenoarea.

În privința amenajărilor interioare, în special a băilor, românii caută soluții practice, idei inovatoare, tehnologizare, calitate, în timp ce își doresc un ambient relaxant, cu un design deosebit. “Un trend din ce în ce mai puternic îl reprezintă și utilizarea fiecărui centimetru pătrat pentru spații de depozitare. Cred că face parte din cele mai mari schimbări de paradigmă din ultimii 20 de ani - dorința de a ascunde cât mai multe dintre obiectele care în mod tradițional stăteau peste tot. Acum există rafturi speciale pentru produse de curățenie, sertare pentru produse cosmetice și, bonus, separatoare ca să stea toate ordonate”.

Upgrade pentru viitor

Cei doi soți antreprenori investesc continuu pentru dezvoltarea afacerii lor. “Primul și poate cel mai amplu proiect este cel de a deschide un showroom până în 2022. Între timp, am schimbat platforma de e-commerce pentru a avea la îndemână o serie nouă de automatizări care să ofere mai multe opțiuni clienților noștri, am mărit echipa pentru a putea răspunde din ce în ce mai rapid solicitărilor și urmează să lansăm câteva game noi de produse până la jumătatea anului”, spune Laura Sărdescu. Chiar dacă, pe parcursul anilor, au întâmpinat diverse obstacole, precum proiectul refuzat, dar și situații neprevăzute cu furnizori și clienți deopotrivă, parteneriatul unei afaceri de familie îi determină pe Laura și Vlad Sărdescu să privească mereu cu optimism și încredere și să se concentreze pe soluții imediate și inovatoare. “Totul este un proces, ai nevoie de răbdare, de multă muncă și, poate mai important decât orice, de disponibilitatea de a greși și de a învăța”, este mesajul optimist pe care antreprenoarea Laura Sărdescu îl transmite.