BVB: Cei mai mari 100 de investitori români

Pe fondul unei exuberanţe la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), pe care nimeni nu o aştepta, cu câteva listări pe săptămână, Ziarul Financiar lansează „ZF Indexul milionarilor la Bursă“, un proiect care îi va aduce în prim-plan pe cei mai mari 100 de deținători de acțiuni.

Cei mai mari 100 de investitori la BVB sunt 88 de bărbaţi şi 12 femei, care au un portofoliu de circa 14 miliarde de lei. Primii cinci investitori cumulează jumătate din sumă.

Pe primul loc se află Ştefan Vuza de la Chimcomplex cu 2,7 miliarde lei, urmat de Zoltan Teszari de la Digi cu 2,2 miliarde lei, Victor Căpitanu şi Liviu Diaconescu de la One, fiecare cu câte 832 milioane lei, iar pe locul 5 se află Dorel Goia, care deține la TeraPlast, cu 760 miloane lei.

Daniel Dines, cofondatorul UiPath şi cel mai bogat român, este investitor indirect la BVB prin intermediul unei companii pe care o controlează şi are 5% din dezvoltatorul imobiliar One United Properties. Astfel, investiţia lui Dines la One, prin intermediul IceVulcan, este de circa 140 milioane lei.

Cei mai puternici antreprenori din România, în con­textul în care Dedeman este liderul pieţei de bricolaj, fraţii Adrian şi Dragoş Pavăl sunt investitori la com­panii din structura indicelui principal BET, precum Electrica, Pur­cari, Alro Slatina, Conpet Ploieşti, Transelec­trica. Potrivit celor mai recente preţuri de tranzacţionare, cei doi au investiţii de circa 1,3 miliarde lei la BVB.

Unul dintre cofondatorii Băncii Transilvania, cea mai mare bancă din România, este în clasament. Horia Ciorcilă este şi preşedintele consiliului de administraţie, ocupând poziţia a şase,a cu o investiţie de 731 milioane lei.

Mediafax