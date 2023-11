Grindeanu, lansat pe calea ferată a lui Ceaușescu. Record chiar și pentru România: 50 de ani pentru 41 km de șină

Unele dintre ele au fost însă finalizate deja, dar mai apar pe această listă pentru că nu sunt închise financiar, mai fiind de achitat unele costuri suplimentare provenite din exproprieri, sentințe judecătorești etc. La o trecere în revistă a proiectelor prioritizate de Guvern constatăm că multe din aceste proiecte sunt plimbate de la an la an pe această listă, fără a avansa prea mult sau chiar deloc, iar termenele de finalizare continuă să fie complet nerealiste. Proiecte începute chiar înainte de 1989 își fac an de an loc pe această listă, fără ca în teren să avanseze, ele fiind puse aici mai degrabă pentru a da bine în poză.

Unul dintre cele mai vechi proiecte pe care Guvernul le consideră prioritare este cel referitor la finalizarea Vâlcele-Râmnicu Vâlcea. Lucrările aici au început în anii 1980, iar scopul modernizării acestui segment feroviar, care leagă Valea Argeșului de Valea Oltului, era reducerea la jumătatea a distanţei între Râmnicu Vâlcea şi Piteşti, implicit Bucureşti. În 1989, lucrările la cei 41 km de cale ferată erau destul de avansate, urmând ca la începutul anilor 1990 să fie finalizate. Au fost executate tunele şi viaducte, unele din cele mai mari din România. După 1990, lucrările au fost oprite din lipsă de finanţare şi din cauza instabilităţii solului. De atunci lucrările s-au degradat continuu, astfel că acum CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, spune că stadiul fizic de execuție este de doar 3%. Valoarea actualizată a proiectului este de peste două miliarde de lei, în condițiile în care până la sfârșitul anului trecut se cheltuiseră doar 464 milioane de lei, cea mai mare parte pentru lucrări de conservare. Deși spune că finalizarea lucrărilor este o prioritate, anul acesta pentru finanțarea lor nu s-a alocat niciun ban și se pare că nici în anii viitori nu sunt șanse să se aloce banii. Proiectul figura și în master Planul General de Transport al României, adoptat în 2014, și aici se prevedea că: „Va opera un tren Interregio pe oră de la Bucureşti la Piteşti şi un tren la două ore de la Piteşti la Sibiu. Vor fi necesare 7 rame noi. Linia va trebui electrificată pentru ca serviciile de mai sus să fie implementate. Linia va genera beneficii majore şi pentru transportul de marfă. Ruta va conţine linie dublă şi linie simplă“, se arată în master plan. Acum ar mai fi de investit 1,61 miliarde de lei, echivalentul a circa 323 milioane de euro, dar termenul de finalizare a fost împins în 2035.

Este nevoie de un nou SF

Proiectul nu mai respectă rolul și funcțiile sale principale și nu mai reprezintă o prioritate în cadrul strategiilor în domeniul transporturilor, spune CFR SA, deși el apare pe lista proiectelor prioritizate. „Finanțarea va afecta alocările bugetare pentru alte proiecte cuprinse în programul de investiții. Studiul de fezabilitate care a stat la baza aprobării obiectivului/proiectului de investiții publice și a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia NU mai este de actualitate, motiv pentru care este necesar elaborarea unui studiu privind soluțiile de implementare a proiectului de cale ferată Vâlcea-Vâlcele așa cum a fost comunicat către MTI prin adresa nr. 9/5/821/17.12.2021”, spune chiar Executivul, deși l-a inclus pe lista proiectelor prioritare.

Proiectul de reabilitare a căii ferate Câmpina-Predeal a fost finalizat în urmă cu peste 15 ani, dar el apare pe noua listă a proiectelor prioritizate pentru investiții.

7 ani pentru SF și date de finalizare care se bat cap în cap

Un alt proiect care apare pe listă este și cel al autostrăzii Sibiu-Făgăraș, care este o secțiune a autostrăzii Sibiu-Bacău (A13) cu o lungime de 297 km. Potrivit datelor care apar în lista adoptată de Guvern, în prezent stadiul de execuție al celor 68 km ai autostrăzii Sibiu - Făgăraș este zero, dar cu toate acestea lucrările vor fi finalizate în 2025. Acest termen nu coincide cu termenele care apar în contractele semnate cu antreprenorii. De exemplu, pentru lotul 1 Boița-Avrig-Mârșa, cu o lungime de 14,25 km și pentru care câștigătorul a fost desemnat la sfârșitul lunii septembrie, constructorul va avea la dispoziție 12 luni pentru proiectare și 3 ani pentru execuție. Licitațiile pentru proiectare și execuția celor patru loturi ale sale au fost lansate în vara anului trecut, dar încă nu au fost semnate toate contractele de execuție. În 2014 se scotea la licitație proiectul pentru revizuirea studiului de fezabilitate a proiectului, dar abia în 2019 au început primele lucrări de foraj geotehnice pe traseu. Studiul a fost aprobat la sfârșitul anului 2021, după care au mai trecut șapte luni până la lansarea licitațiilor. Valoarea proiectului este estimată la 8,39 miliarde de lei.

Guvernul pregătește minunea de la Huși

Guvernul aproba în ianuarie 2020 indicatorii tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Huși” județul Vaslui. Conform anexei Hotărârii de Guvern, valoarea totală a investiției a fost estimată la 336 milioane de lei (circa 70 de milioane de euro) inclusiv TVA, iar durata de execuție a lucrărilor a fost stabilită la 36 de luni. Deși nu s-a turnat niciun metru de asfalt, din lista proiectelor prioritare aflăm că șoseaua de centură va fi gata în 2024, iar costurile au rămas nemodificate, în ciuda scumpirii puternice a prețurilor materialelor de construcții din ultimii ani. Guvernul uită că de-abia în primăvara acestui an, la mai bine de trei ani de la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, Primăria Huși a reușit să semneze protocolul de colaborare cu CNAIR pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind varianta ocolitoare, iar din 2020 și până astăzi acest proiect nu a primit niciodată finanțare.