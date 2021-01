Ce investiții au preferat românii în 2020

Rawpixel/Getty Images/iStockphoto Business Team Investment Entrepreneur Trading Concept Business Team Investment Entrepreneur Trading Concept





Anul trecut, românii au prefeerat să-și investească banii pe piețele financiare, în aur, energie și autovehicule electrice, potrivit unei analize a casei de brokeraj XTB.

"Aurul, autoturismele electrice, energia şi sectorul financiar au dominat preferinţele românilor de investiţii în pieţe internaţionale, iar aceste alegeri sugerează în general o dorinţă de asumare a unor riscuri mai mari, în sectoare volatile sau cu mişcări puternic în trend, în speranţa unor rezultate consistente. Scorul titlurilor cu risc ridicat vs. titluri relativ mai puţin riscante pare a fi fost de 9 la 1. iShares Physical Gold, NIO Inc şi Tesla Inc (US) au fost printre preferatele investitorilor XTB în România, în 2020. Opt din zece cele mai tranzacţionate instrumente internaţionale cu deţinere la XTB, de către clienţii din România, au fost acţiuni cu deţinere, iar două au fost ETF-uri.

Dorinţa de siguranţă, ilustrată de locul unu deţinut de un ETF pe aur, nu reprezintă decât o imagine parţială a investitorilor români. Pentru mulţi dintre aceştia, apetitul speculativ a fost foarte ridicat: pe poziţiile 4, 5, 8 şi 9 se află companii din sectorul energie/petrol şi gaze, cu un parcurs deosebit de volatil, într-un an cu totul ieşit din comun. Callon, asupra căreia planau semne multiple de întrebare după prăbuşirea preţurilor petrolului WTI, a ajuns pe 15 ianuarie la un preţ de 3 ori mai mare faţă de minimele anului anterior, iar Transocean la un nivel de aproape 4 ori mai mare.

Alte companii, precum Oasis sau Noble au trecut prin restructurare sau au fost foarte aproape de insolvenţă. În general, putem vorbi de un apetit foarte ridicat pentru risc, şi pentru titluri considerate a fi 'chilipiruri', dacă ne gândim la DB, banca asupra căreia pierderile şi scandalurile imprimaseră o tendinţă descendentă multianuală şi care ajunsese la aproape 95% scădere din vârful din 2007 până în minimul anului trecut (de atunci a recuperat aproape 100%)", arată analiza.