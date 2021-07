Compania One United Properties este tranzacționată la BVB

Compania One United Properties va fi listată, de astăzi, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Acțiunile dezvoltatorului de locuinţe premium şi birouri din România vor fi tranzacționate sub simbolul ONE.

La oferta publică iniţială de vânzare acţiuni pentru majorarea de capital social au fost atrase 260 de milioane de lei. Aceasta s-a desfășurat în perioada 22 iunie - 2 iulie. Au fost vândute 130.007.085 acţiuni, în trei tranşe, respectiv investitori instituţionali, investitori de retail cu alocare garantată şi cu alocare pro-rata.

Prețul s-a situat la 2 lei/acțiune. iar pentru ordinele din primele trei zile lucrătoare a investitorilor de retail, cu alocare pro-rata, preţul a fost de 1,94 lei/acţiune. Investitorii instituţionali au cumpărat 63% din numărul total de acţiuni, iar investitorii de retail 37%.



Capitalizarea anticipată a companiei se situează la 2,86 miliarde de lei. Oferta publică şi listarea au fost realizate prin BRK Financial Group.