Costul gazoductului BRUA faza 1 a costat cu 21% mai puțin față de prețul inițal

Construcția gazoductului BRUA faza 1 a costat 377,4 milioane de euro, cu 21%, respectiv cu101,1 miiliioane de euro mai puțin față de prețul inițial, anunțat prin licitație, transmite Transgaz.

"Proiectul "Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria" (Proiectul BRUA-faza 1) a fost finalizat la data de 30 noiembrie 2020 şi acum, după tranşa recent primită din grantul de 179,32 milioane euro de la European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) suntem în măsură să vă comunicăm următoarele: proiectul BRUA faza 1 s-a încheiat la valoarea de 377,4 milioane euro (valoare calculată la cursul actual al EUR), respectiv cu o economie de 21% (101,1 milioane euro) faţă de valoarea scoasă la licitaţie de 478,5 milioane euro; raportată la media cursului EUR din perioada de realizare a proiectului, valoarea este de 387,8 milioane euro, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 19% (90,7 milioane euro)", arată compania.



Costul total/km, la cursul actual, cu staţiile de turbocompresoare de la Podişor, Bibeşti și Jupa, este de 783.200 de euro iar raportat la media perioadei de realizare a proiectului costul total /km este de 804.800 euro.



A fost construită conducta Podişor-Recaş în lungime de 481,92 km: LOT 1 executat de la km 0, în zona localităţii Podişor din judeţul Giurgiu, la km 180,62, în zona Localităţii Văleni, Comuna Zătreni, judeţul Vâlcea; LOT 2 executat de la km 180,62, în zona Localităţii Văleni, Comuna Zătreni, la km 322,01 în zona localităţii Pui, judeţul Hunedoara; LOT 3 executat de la km 322,01, în zona localităţii Pui la km 481,92 în zona localităţii Recaş, judeţul Timiş. De asemenea, au fost realizate trei staţii de comprimare gaze SC Podişor, SC Bibeşti şi SC Jupa, fiecare staţie fiind echipată cu două agregate de comprimare, unul în funcţiune şi unul în rezervă, cu posibilitatea de asigurare a fluxului bidirecţional de gaze.



Gazoductul BRUA faza 1 are întreaga capacitate de transport rezervată pe direcţia spre Ungaria, prin punctul de interconectare de la Csanadpalota, Ungaria, şi tranzitează gaze naturale care intră din Bulgaria în România, prin punctul de interconectare de la Kardam (BG)-Negru Vodă1 (RO).



Capacitatea transportată, în prezent, prin gazoductul BRUA faza 1 este de 4,6 milioane mc pe zi, respectv un volum anual de 1,68 miliarde metri cubi, cu un grad de încărcare a conductei de transport de 96%.



"Odată cu finalizarea fazei 1 a proiectului BRUA, au fost atinse următoarele obiective: îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de Comisia Europeană, angajamente înscrise în Decizia C (2020) 1232 din 06.03.2020, respectiv de a asigura capacitatea maximă disponibilă utilizatorilor de reţea de export gaze naturale din România către Ungaria şi Bulgaria; asigurarea pe direcţia Bulgaria a unei capacităţi de transport de 1,5 miliarde m3/an gaze naturale; dezvoltarea unei capacităţi de transport pe direcţia Ungaria de 1,75 miliarde m3/an; asigurarea securităţii alimentării cu gaze a României prin acces la noi surse de gaze; diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale a ţărilor europene; transportul spre pieţele Central Europene a rezervelor de gaze naturale din regiunea Caspică", precizează societatea.

România s- a conectat astfel la culoarele regionale de transport şi va putea să-şi asigure aprovizionarea cu gaze naturale din noi surse.

BRUA, conducta Bulgaria-România-Ungaria-Austria, faza 1 înseamnă şi acces la pieţele europene pentru producţia de gaze naturale extrase din Marea Neagră.