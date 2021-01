Creștere spectaculoasă a capitalului românesc în start-up-uri

woman is signing contract with business man in background





În plină pandemie de coronavirus, start-up-urile românești au atras cu 59% mai mult capital autohton în 2020, raportat la anul anterior, potrivit analizei Romanian Venture Report 2020, publicată How to Web.



Au avut loc, astfel, 58 de investiţii, în valoare de 30,39 milioane de euro. Volumul de investiții a crescut cu 6%, iar numărul tranzacțiilor c u 59%, comparativ cu 2019.

Numărul start-up-urilor care au beneficiat pentru prima oară de investiții a crrescut de la 18 în 2019, la 39, în 2020, cifra dublându-se. Valoarea totală a ajuns de la 5,65 milioane de euro în 2019, la 13,92 milioane de euro în 2020. Suma primită de un start-up a crescut cu 12%, ajungând la 357.000 de euro.