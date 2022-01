Licitație pentru realizarea loturilor 1 și 2 de electrificare a liniei Cluj-Napoca - Oradea - Bihor

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 3,03% pe an, astăzi, de la 3,01%, marţi, arată datele BNR.

Circa 60% dintre tinerii români Millennials şi Generația Z vor să lucreze în sistem hibrid, după un program flexibil. Totodată, 59% preferă contract cu normă întreagă la un singur angajator, arată studiul Deloitte Central Europe First Steps into the Labour Market. Doar 5% vor să lucreze doar de la birou și să aibă un program fix.