Marcel Boloș: Absorbția fondurilor europene a ajuns la aproape 65%

"Acum avem 64,7%, dar în ultimele actualizări s-ar putea să fie un pic mai crescut gradul de absorbţie. Avem 9,2 miliarde de euro în risc de decomitere, faţă de 12 miliarde de euro la preluarea mandatului. Am făcut paşi în vederea reducerii acestui risc. Am adoptat în cursul acestui an un set de măsuri pentru a preîntâmpina o eventuală pierdere masivă de bani pe care o anticipam pentru sfârşitul anului 2023", a explicat demnitarul. Însă România poate pierde circa 9 miliarde de euro.

Totodată, executivul comunitar a luat trei măsuri pentru statele UE, respectiv acordarea de vouchere pentru energie destinate familiilor vulnerabile, granturi pentru capital de lucru și creșterea ocupării forței de muncă.

"Cu aceste trei categorii de măsuri vom sta mai bine şi sper să depăşim, să fim între 90 şi 95% ca grad de absorbţie. Regretul meu ca ministru este faptul că aceşti bani, în loc să-i vedem pe infrastructură de transport sau apă, canalizare, fiindcă nu i-am pregătit din timp la începutul perioadei de programare 2014-2020, suntem în această situaţie în care să găsim alternative pentru a evita pierderea banilor", a mai precizat ministrul.

Marcel Boloș a mai prezentat stadiul construcției autostrăzii Moldova.

"Autostrada Moldovei, care are 319 kilometri şi 4 miliarde de euro, este în momentul de faţă în curs de încheiere a contractelor de lucrări şi angajamentul Ministerul Transporturilor este ca până la finele anului, aceste contracte să fie încheiate şi sper din tot sufletul pentru regiunea Moldovei ca proiectul să fie implementat. Este vital pentru dezvoltarea Moldovei şi a României, pentru că altfel dezechilibrele nu se vor diminua, ci se vor adânci".