OMV Petrom va investi 130 de milioane de euro în rafinăria Petrobrazi

Proiectul prevede construirea unei noi unităţi de produse aromatice la standardele de operare BAT (Best Available Technology), cu impact redus asupra mediului. Capacitatea de procesare va fi de circa 1.500 tone/zi de benzină reformată. Va deveni operabilă în 2026 și va asigura continuitatea în producţia de benzină cu conţinut volumetric de benzen sub 1%, conform standardelor europene. Toluenul poate fi folosit în fabricarea benzinei comerciale cu cifră octanică îmbunătăţită, dar poate fi utilizat şi ca solvent în industria chimică pentru vopseluri, adezivi, în procese de obţinere a produselor de pielărie.

Procesul de înlocuire a actualei unităţi de produse aromatice se va realiza între 2023 - 2025. Aceasta a fost deschisă în 1961 și este singura instalaţie dintr-o rafinărie româneascăi care poate asigura obţinerea de benzină la standarde europene.

Rafinăria Petrobrazi are o capacitate totală de procesare a ţiţeiului de 4,5 milioane de tone anual.

OMV petrom a investit peste 1,8 miliarde de euro din 2005 în rafinărie, dintre care 30% pentru reducerea poluării.