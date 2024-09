PIATA SECRETA A DERIVATELOR (OTC). Produsul care a creat cumplita criză din 2007, controlat de China?

Dar acest exemplu este doar unul mai puțin complex în ceea ce privește derivatele, o piață vastă, practic de neînțeles pentru un om normal. Fundatia Corporate Transparency (https://ecnt.ro) care arata ca s-a ocupat în profunzime de piesele din spatele jocurilor financiare, prezinta o teorie care poate părea șocantă. China, prin India, ar controla piața derivatelor. Mai exact, pentru a ramane secret, traseul pachetelor de active care pot fi trasformate in actiuni la companiile americane este urmatorul: India – Singapore – Caraibe– Canare – SUA (off-shore) – SUA(on-shore) Mai multe studii prezentate pe site-ul fundatiei amintite, care se dorește, în final, și un îndrumar de educație financiară prezinta in detaliu acest traseu intortocheat al transformarii, in secret, a unor cosuri de active finaciare in actiuni. Ce sunt derivatele și ce este piața derivatelor? Piața mondială de produse derivate OTC (over the counter) este o piață nereglementata de negocieri directe între vânzătorii și cumpărătorii acestor produse financiare foarte sofisticate. Pentru aceste produse nu există burse obișnuite care să funcționeze la un sediu cu ring bursier. Pe această piață se vând produse care au ca suport acțiunile companiilor americane, precum și titlurile de credit emise de aceste companii. Aceste produse, în ordinea complexității lor, sunt: 1. acțiuni, obligațiuni convertibile în acțiuni, warante etc.; 2. contracte futures pe acțiuni ale unor companii din Occident; 3. contracte futures cu optiuni având ca suport acțiunile și obligațiunile companiilor din S&P 500; 4. strategii cu opțiuni care combină diverse tipuri de opțiuni. Aceste strategii cu opțiuni sunt: - straddle; - strangle; - butterfly; - condor. 5. Exchange Traded Funds – ETF. Aceste tipuri de active (foarte ermetice pentru publicul larg și pentru finanțiștii americani) au la bază un portofoliu de “Strategii cu Opțiuni”, care și ele au la bază acțiuni, obligațiuni convertibile, warante și altele care se convertesc în acțiuni. Pentru a regla și mai bine prețul activelor care se convertesc în acțiuni, precum și a altor titluri de credit care se convertesc în acțiuni, mai există și coeficienții de sensibilitate Delta, Vega, Gama, Theta si Rho cu care se corijează valoarea contractelor de opțiuni. Toate aceste produse întortocheate nu au nicio semnificație economică pentru industria americană. Aceste produse vândute pe piața OTC conduc opțiunile la acea valoare de piață — punct de declanșare (trigger point – punct mort) — în care toate activele legate de acțiuni sau bazate pe

acțiuni se transformă în acțiuni la firma care urmează să se voteze în Adunarea Generală a Acționarilor.

Astfel, deși prețul acestor active este condus din India, conform lucrării amintite (https://ecnt.ro) afluxul de acțiuni provenit din aceste active apare în băncile custode din Caraibe, Canare, South Dakota – off-shore (care este o bursă nevăzută NASDAQ - OTC – Electronic Communication Network, Electronic Funds Transfer), Delaware off-shore, New York Stock Exchange, New York NASDAQ și Chicago Mercantile Exchange.

Trebuie subliniat faptul ca accesul pe o parte din piața NASDAQ se face numai cu parola transmisa din Tibet-China.

Schema traseului de produse OTC, condusă de Citigroup!

India are o platformă electronică de tranzacționare a produselor sofisticate OTC (over the counter). Aceste platforme sunt deținute de Hedge Funds care sunt organizate sub forma unor societăți închise anonime (closed corporations). Aceste societăți închise se află în India, în locații precum:

- Gurgaon;

- Bangalore;

- Vishakhapatnam;

- Hyderabad;

- Pune;

- New Delhi;

- Kolkata.

- Chennai

Toate aceste societăți închise din India primesc parolele secrete, conform autorilor cercetarilor sau articolelor prezentate de Fundatia Corporate Transparency https://ecnt.ro direct din Tibet – China.

Aceste companii secrete au acces, pe baza unei parole, la piața OTC americană NASDAQ – Amex. Aceasta este o piață a piețelor care folosește doua sisteme:

- Sistem de Comunicare Electronică (Electronic Communications Network - ECN)

Sistem Electronic de Transfer de produse financiare (Electronic Funds Transfer - EFT).

Indienii din aceste locații, care sunt sucursale ale firmei HSBC, se conectează in secret la piața NASDAQ prin doua softuri specializate ale lor:

- Data Processing & Customer Service

- Internal Software Engineering

Astfel se organizată confecționarea pachetelor (coșuri) de active care au ca suport acțiuni americane, obligațiuni, contracte futures cu optiuni si strategii cu optiuni. Toate acestea se pot converti în acțiuni americane (occidentale in general).

- De aici, se organizează și momentul în care aceste pachete de active ajung în punctul de declanșare (trigger point) în care se convertesc în acțiuni. Apoi, aceste pachete trec prin bursa din Singapore care este legată la DTCC - Depository Trust & Clearing Corporation din SUA prin DTCC Data Repository – Singapore PTE. Astfel, din Singapore, coșurile de active se vând pe piața din Caraibe.

Toate produsele de pe piața OTC din lume sunt concepute și organizate de Citigroup, deținut în secret de India la comanda Tibet-China.

Este foarte important de inteles faptul ca Deriv/SERV este o filiala a lui DTCC care face clearing(compensări) automat. Acesta este cel mai mare serviciu de clearing (transfer de active finaciare) pentru piata OTC din lume, la care a primit acces, in afara de Occident si Singapore. Prin Singapore intra indienii pe piata Deriv/SERV.

Pe scurt, lucrarea amintită, prezinta traseul este India-Singapore-Caraibe-Canare-SUA (off-shore) – SUA (on-shore).

Daca ar fi sa urmarim cu exactitate traseul unor active care se transforma in secret in actiuni sa zicem la compania Boeing ar trebui sa facem un calatorie in jurul lumii.

Totul incepe in Guangzhou- China de unde se primeste “ordinul” si parolele necesare. Ajungem apoi in India (Gurgaon; Bangalore; Vishakhapatnam; Hyderabad; Pune; New Delhi; Kolkata, Chennai).

Din India controlul fondurilor mutuale se muta in Singapore apoi trec in Caraibe. In Caraibe trebuie precizat ca prima poarta de intrare sunt Insulele Antile Olandeze prin bursa off-shore Curacao Security Exchange precum si off-shorurile: Bonaire, Saba, St. Eustatius, St. Martin, Aruba. Apoi fondurile mutuale trec prin cele 8 burse din East Caraibbean Security Exchange (ECSE) din Anguilla, Antigua and Barbuda; Dominica, Grenada, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia si Saint Vincent and the Grenadines. Mai exact, activele finaciare care se transforma in actiuni ajung in bancile custode atasate acestor burse. Traseul se continua prin alte patru burse din din Caraibe. Acestea sunt: Bursa din Bermuda – Bermuda Stock Exchange, Latin America International Financial Center Republica Dominicană, Bolsa de Valores de la Republica Dominicana, Bursa Trinidad de Tobago Stock Exchange. Este foarte important de precizat ca dintre acestea patru banci custode doar prima, Bermuda Stock Exchange este off-shore, celelalte trei fiind burse reglementate (nu sunt burse off-shore).

Din Caraibe trecem oceanul si ajungem in Canare, mai exact pe bursele electronice de valori pe piata OTC. Acestea sunt burse nevizibile, fara ring bursier cu acces direct prin softuri si terminale la piata NASDAQ, tot ce are nevoie este de o parola si un click. Locatiile din Canare sunt in Arrecife, Tenerife, Grand Canaria si au statut de semi – off – shore.

Trecem din nou Atlanticul si mergem in SUA. Fondurile intra prin SUA-off-shore adica prin Delaware ( este un gigant off-shore ce gazduieste peste 40 de banci) si South Dakota ( este o locatie strategica deoarece este legata, in secret, la piata de OTC prin DTCC – National Securities Clearing Corporation USA si de aici cu DTCC – Data Repository Singapore PTE.

Ultimul pas al acestui intortocheat drum este SUA on-shore prin bursele NY Stok Exchange, NY NASDAQ si Chicago Mercantile Exchange si bancile custode care deservesc aceste burse: Goldman Sachs, JP Morgan, State Street Global, BNY Mellon, Northern Trust, Morgan Stanley si Barclays.

Si, in sfarsit, cosurile de active ajung pe pamant american si se transforma in actiuni reale.