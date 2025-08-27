x close
Primăria Capitalei vrea să reconstruiască depourile Colentina și Tian. Care este valoarea investiției

de Redacția Jurnalul    |    27 Aug 2025   •   14:15
Depourile Colentina și Titan din Capitală vor fi reconstruite de la zero. Primăria Capitalei a lansat o consultare pentru achiziția serviciilor de proiectare și execuție.

Primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu a anunțat miercuri, pe Facebook, că a fost lansată o consultare de piață pentru achiziția de servicii de proiectare și execuție pentru modernizarea depourilor Colentina și Titan.

„Scopul este să ne asigurăm că proiectele vor fi realiste, adaptate pieței și fără probleme în licitație, identificând cele mai bune soluții tehnice. Licitația propriu-zisă se va publica în scurt timp”, a transmis Bujduveanu.

Conform acestuia, depourile vor fi reconstruite de la zero, cu hale moderne, spații automatizate și facilități pentru noua flotă de tramvaie.

Investiția se ridică la peste 1 miliard de lei și va fi asigurată prin Programul Regional București- Ilfov 2021-2027

