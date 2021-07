Salrom va fi listată la BVB

Societatea Salrom va fi listată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), după cum a anunțat ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Claudiu Năsui.

"Salrom este o companie de stat pe care am început să o reformăm anul acesta. Noua conducere a început deja procedurile pentru extinderea activităţii în zona exploatării grafitului. Asta va permite României să se reindustrializeze şi să facă parte din lanţul de producţie al bateriilor. Luni a fost aprobată începerea procedurilor de listare la bursă a companiei Salrom. Concret, vom putea cumpăra şi vinde acţiuni la Salrom pe Bursa de Valori într-un mod deschis şi transparent", a scris acesta pe Facebook.

Năsui a mai precizat că mai multe companii de stat vor fi listate la bursă.

"Am avut întâlniri şi cu BERD, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care ne va ajuta în acest proces. Sistematic vom scoate companiile de stat din secolul 19 şi le ducem în secolul 21. Procedurile de listare vor dura cel puţin un an. Iar la final vom avea o companie modernă care îşi va putea finanţa uşor investiţiile. Până atunci, Salrom are nevoie de reformă, ceea ce noua conducere a început deja să facă, lucru pentru care îi felicit şi îi asigur de toată susţinerea mea".