Senatul a adoptat proietul de lege pentru simplificarea impozitării câștigurilor la bursă

Proiectul urmează să fie votat în Camera Deputaţilor, for decizional.

"Salutăm decizia Senatului României de a adopta cu o majoritate covârşitoare acest proiect legislativ care vine în sprijinul pieţei de capital şi al investitorilor. Votul de astăzi este o confirmare a utilităţii acestui demers şi relevanţei sale pentru toţi jucătorii din piaţă. Credem cu tărie că prin adoptarea finală şi aplicarea prevederilor acestei propuneri legislative vom reuşi să încurajăm populaţia să fie mult mai prezentă în piaţa de capital, astfel facilitând accesul companiilor româneşti la finanţare. Această lege aduce avantaje tuturor şi, în final, economiei din România. Aşteptăm cu interes dezbaterile din Camera Deputaţilor şi susţinem în continuare această propunere legislativă", a spus Adrian Tănase, director general BVB.

Propunerea legislativă prevede reținerea la sursă a impozitului pe profiturile realizat pe piața de capital pentru investitorii individuali, prin impozitarea diferenţiată a câștigurilor, respectiv 1% pentru deţinerile de peste un an şi 3% pe cele sub un an. Pierderile nu mai sunt compensate.

Calcularea, reţinerea la sursă, declararea şi plata impozitului revine intermediarilor şi administratorilor de fonduri.