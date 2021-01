Succes al Bursei de Valori București. Tranzacții de 18,3 miliarde de lei în 2020

Tranzacțiile de la Bursa de Valori București (BVB) au ajuns la 18,3 miliarde de lei anul trecut, ceea ce reprezintă un record pe segmentul principal.



Media zilnică de tranzacţionare, cu toate tipurile de instrumente financiare, respectiv(acţiuni, instrumente cu venit fix, produse structurate, unităţi de fond, ETF, a ajuns la 73,36 milioane de lei, cu 54% peste nivelul din 2019 şi cu 24,9% peste nivelul de 58,72 milioane de lei din 2007.

Piaţa de capital a înregistrat o creştere de 3,4%, potrivit indicelui BET-TR, care include şi dividendele. Acesta a încheiat anul 2020 la peste 16.500 de puncte, un nou maxim istoric.



"Piaţa de capital a demonstrat, în poate cel mai complicat an din istoria recentă, de ce este o sursă de oportunităţi atât pentru companii, cât şi pentru investitorii interesaţi să-şi sporească bunăstarea. În 2020, la BVB au avut loc 3 listări de pachete de acţiuni, 6 emisiuni de titluri de stat şi 11 emisiuni de obligaţiuni, ceea ce a dus totalul finanţărilor realizate prin intermediul pieţei de capital la 5,4 miliarde de lei sau peste 1,1 miliarde de euro. Obiectivul nostru este să creştem lichiditatea şi acest lucru ne-a reuşit pentru că anul trecut am avut parte de cel mai bun an de tranzacţionare din istoria BVB. Prin urmare, nu mai este cazul să ne uităm la 2007 ca la un reper pentru că deja am depăşit acel nivel", a declarat Radu Hanga, preşedinte BVB.

BVB a promovat la statutul de Piaţă Emergentă în septembrie 2020, a fost demarat proiectul de Contraparte Centrală şi a fost demarat un parteneriat pentru implementarea de soluţii tehnologice la nivelul grupului.