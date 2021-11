Tranzacție cu RĂSUNET pe piața imobiliară. Un CUNOSCUT centru comercial din Capitală a fost vândut

Complexul comercial Bucur Obor a fost vândut, astăzi, companiei One United Properties pentru 64,9 milioane de lei, la prețul de 8,918 lei pe acțiune.

Pachetul majoritar de acțiuni a fost achiziționat prin intermediul societății BO Retail Invest SRL, respectiv 54,4351% din capitalul social al complexului. Prețul de vânzare per acțiune a fost mai mic față de 21,8 lei, valoare la care erau tranzaționate, ieri, pe piața AeRO.

Bucur Obor SA s-a aflat până acum în proprietatea Amadeus Group, al cărei acționar majoritar este Laurențiu Postovaru, alături de Gelu Manea.

Spațiul comercial are trei etaje, întinse pe o suprafață de 26.000 mp pentru închiriere.

Bucur Obor datează din 1975 și este unul dintre cele mai vechi și cunoscute centre comerciale din Capitală. A fost listată la BVB în 1997 iar acum acțiunile societății se tranzacționează pe piața AeRO. Capitalizarea bursieră se ridică la 289 milioane de lei. A înregistrat o cifră de afaceri de 31,6 milioane de lei în 2020, dintre care veniturile din chirie sunt de 26,9 milioane lei, iar profitul net de 10,2 milioane de lei.

Totodată, dezvoltatorul imobiliar One United Properties (ONE) s-a listat la BVB în iulie 2021, printr-un IPO care a atras 260 de milioane de lei. Din septembrie 2021, acțiunile ONE au fost incluse în indicele BET al celor mai lichide 19 companii de pe bursă.