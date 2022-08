Valoarea tranzacțiilor la BVB a crescut cu 60% în primele 7 luni din 2022

Lichiditatea consemnată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) se menţine la cote ridicate pe mai multe paliere după o primă jumătate de an în care au fost înregistrate creşteri semnificative, însă în luna iulie lichiditatea a revenit la volume de vară pe măsură ce investitorii şi analiştii financiari aşteaptă încheierea sezonului de raportări financiare pentru a avea o primă indicaţie despre modul în care companiile româneşti listate vor performa în acest an, se arată într-un comunicat al BVB.

Pe segmentul de acţiuni listate pe Piaţa Reglementată a BVB, valoarea totală de tranzacţionare la nivelul primelor 7 luni a fost de 8,4 miliarde lei, echivalentul a 1,7 miliarde euro, ceea ce a însemnat un avans de 59,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În interiorul acestei evoluţii, luna iulie a consemnat valori totale de tranzacţionare cu acţiuni de 872 milioane lei sau 177 milioane euro. Acest nivel este cu 27% peste cel raportat în iulie 2021, însă comparativ cu luna iunie a acestui an este mai mic cu 31%.

În ceea ce priveşte valoarea medie zilnică de tranzacţionare cu acţiunile listate pe Piaţa Reglementată a BVB, primele 7 luni ale acestui an au atins un nivel de 57,7 milioane lei, echivalentul a 11,7 milioane euro. Acest nivel se traduce printr-un avans de 60,8% faţă de perioada ianuarie-iulie a anului trecut. Lichiditatea medie zilnică pe segmentul de acţiuni înregistrată în luna iulie a fost de 41,5 milioane lei sau 8,4 milioane euro. Prin comparaţie cu luna iulie a anului trecut s-a înregistrat o creştere de 33%, însă comparativ cu iunie 2022, nivelul este mai redus cu 34%.

„Piaţa de capital din România a făcut faţă într-un mod matur multiplelor provocări care s-au suprapus în această perioadă. Specificul bursei noastre, în care domeniile financiar şi energetic sunt puternic reprezentate, a contribuit la obţinerea unor rezultate pozitive în condiţiile în care alte pieţe sunt încă în scădere. De altfel, cea mai bună performanţă la nivelul BVB a fost consemnată de indicele BET-NG, care include companiile din energie şi utilităţi, cu +9% în primele 7 luni. Continuarea trendului listărilor de companii la cota bursei este poate unul dintre fenomenele cele mai importante ale acestei perioade”, a declarat Radu Hanga, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti.

La nivelul tuturor tipurilor de instrumente financiare tranzacţionate pe Piaţa Reglementata a BVB, valoarea totală de tranzacţionare din primele 7 luni a ajuns la 14,5 miliarde lei, echivalentul a 2,9 miliarde euro, în urcare cu 38,9% fata de aceeaşi perioadă a anului trecut. Valoarea medie zilnică de tranzacţionare pentru toate instrumentele financiare tranzacţionate a depăşit 100 de milioane de lei, în creştere cu 39,9% faţă de perioada ianuarie-iulie a anului trecut.

„Avem un an cu evenimente relevante pentru piaţa de capital din mai multe direcţii, iar acest lucru a fost reflectat în volatilitatea pieţei şi în lichiditatea generată în prima parte a anului. Piaţa de capital din Romania a fost poziţionată mult mai bine decât alte pieţe dezvoltate pentru a face faţă evenimentelor care au avut loc până acum în acest an. Din perspectiva indicelui BET, piaţa mai are de recuperat pentru a ajunge în teritoriu pozitiv, însă prin prisma indicelui BET-TR, care include şi dividendele, piaţa este deja pe plus şi observam încă de luna trecută o consolidare a acestui ritm de creştere”, a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al BVB.

Capitalizarea companiilor româneşti listate la BVB a ajuns la aproape 149 miliarde lei, echivalentul a 28,9 miliarde euro, la finalul primelor 7 luni ale acestui an. Acest nivel este uşor peste cel înregistrat la finalul anului trecut, când valoarea de piaţă a companiilor româneşti listate la BVB a fost de 141 miliarde lei, echivalentul a 28,5 miliarde euro, conform datelor BVB.

Indicele BET-TR a încheiat ultima şedinţă de tranzacţionare din iulie la un nivel de 23.835 puncte, în urcare cu 3,1% faţă de finalul anului trecut. În schimb, indicele BET, care include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate la BVB, se afla în teritoriu negativ, cu o scădere de 4,6% faţă de anul trecut. Cel mai mare avans la nivelul primelor 7 luni în rândul indicilor BVB a fost de 9% şi a fost înregistrat de BET-NG, indicele care reflectă evoluţia companiilor listate care au domeniul principal de activitate energia şi utilităţile aferente.