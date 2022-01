Investitorul Bill Ackman anunţă că fondul său a cumpărat acţiuni Netflix de 3,1 mil. dolari

Managerul de fond de hedging Bill Ackman a spus că firma pe care o conduce a cumpărat acţiuni Netflix (simbol bursier NFLX) de peste 3,1 milioane de dolari, intrând astfel în primii 20 de acţionari ai liderului industriei de streaming, relatează MarketWatch.

„Oportunitatea de a cumpăra acţiuni Netflix la o evaluare atractivă a venit după ce investitorii au reacţionat negativ la creşterea numărului de abonaţi din ultimul trimestru şi perspectivele pe termen scurt ale conducerii. Declinul substanţial raportat de Netflix a fost exacerbat de recenta volatilitate a pieţei”, spune Bill Ackman, CEO al Pershing Square Capital Management.

Acţiunile Netflix sunt pe minus cu circa 40% în 2022 şi au scăzut miercuri cu 1,83%. Joi, cu o oră şi jumătate înaintea şedinţei de tranzacţionare de pe Wall Street, acţiunile NFLX erau pe plus cu 4,6%, conform Yahoo Finance.

Nasdaq Composite s-a depreciat cu aproximativ 15% de la începutul anului.

Compania a raportat un profit net per acţiune (EPS/earnings per share) de 1,33 dolari în T4/2021, peste estimările analiştilor grupului Refinitiv de 82 de cenţi. Veniturile au ajuns la 7,71 miliarde de dolari, în linie cu prognozele Refinitiv, iar numărul de abonaţi noi la nivel global a fost de 8,28 milioane, faţă de o estimare medie de 8,19 milioane.

Totuşi, numărul este sub nivelul de 8,5 milioane de abonaţi din T4/2020, iar perspective societăţii se înrăutăţesc. Netflix speră să înregistreze 2,5 milioane de abonaţi în T1/2022, cu mult sub cei 3,98 milioane de abonaţi din acelaşi trimestru de anul trecut. Între timp, analiştii preconizau că Netflix ar obţine 6,93 de milioane de abonaţi în primele trei luni ale actualului an, potrivit estimărilor StreetAccount.

Netflix afişează o capitalizare de 159,3 de miliarde de dolari.