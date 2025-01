Gala Premiilor Gopo 2025 va avea loc în 29 aprilie. Peste 35 de lungmetraje intră în cursa pentru nominalizări.

Gala care reunește an de an actori, regizori, producători și vedete va avea loc marți, 29 aprilie 2025, in București. 38 de lungmetraje, filme de ficțiune și documentare lansate în cinema în cursul anului 2024 îndeplinesc criteriile de eligibilitate și vor putea fi jurizate și nominalizate la Premiile Gopo 2025.

Organizatorii anunță și deschiderea apelul de înscrieri pentru categoriile documentar și scurtmetraj, data limită pentru înscrieri fiind 7 februarie 2025.

Filmele eligibile pentru Premiile Gopo 2025

Filmele româneşti produse în România sau realizate în regim de coproducție, dar cu participare majoritar românească, care au avut premiera națională în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2024 şi care au beneficiat de cel puţin o săptămână de difuzare în săli de cinema, cu acces pe bază de bilet, precum și cele care au avut premiera pe o platformă de streaming, vor fi jurizate de 11 profesioniști din industria cinematografică, care vor alcătui juriul Premiilor Gopo 2024. Nominalizările vor fi anunțate în luna martie.

Unul dintre cele mai discutate filme ale lui 2024, lungmetrajul Anul Nou care n-a fost (r. Bogdan Mureșanu) se află pe lista producțiilor eligibile pentru titlul Cel mai bun film românesc. Premiat în secțiunea Orizzonti la Veneția, dar și la Cairo sau Palm Springs, debutul lui Bogdan Mureșanu a atras atenția criticii internaționale, dar și a publicului din România. Pe lista filmelor eligibile se găsește și producția Trei kilometri până la capătul lumii (r. Emanuel Pârvu), selectată în Competiția Oficială de la Cannes 2024, unde a primit premiul Queer Palm. Filmul a câștigat marele premiu la Festivalul de la Sarajevo 2024 și a fost propunerea României pentru Cel mai bun film străin la Premiile Oscar. Săptămâna Mare (r. Andrei Cohn) a avut premiera internațională în secțiunea Forum de la Berlinale, iar Doru Bem, actorul din rolul principal, a fost premiat la Sarajevo pentru prestația sa. Filmul inspirat dintr-o nuvelă de I.L. Caragiale este eligibil pentru Premiile Gopo. Și unul dintre cele mai vizibile documentare românești ale anului trecut – Nasty (r. Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu) – se află pe această listă. Povestea carierei lui Ilie Năstase a avut o proiecție specială la Cannes 2024. Printre titluri se numără și Unde merg elefanții (r. Gabi Virginia Șarga și Cătălin Rotaru) selectat în Competiția Oficială a TIFF 2024, sau ultima parte a trilogiei lui Stere Gulea – Moromeții 3. Lista este completată de filme precum Tati Part-Time (r. Letiția Roșculeț), Buzz House: The Movie (Florin Babei) sau Candidatul perfect (r. Alex Coteț).

Lista lungmetrajelor eligibile, care vor fi luate în considerare pentru nominalizările la Premiile Gopo 2025 este disponibilă pe site-ul oficial: https://premiilegopo.ro/filme

Înscrierea filmelor documentare și de scurtmetraj

Pentru categoria Cel mai bun film documentar (doar în cazul filmelor care nu au beneficiat de proiecții în cinema mai mult de o săptămână) este necesară înscrierea filmelor românești care au avut premiera în cursul anului 2024 și care nu au beneficiat de difuzare în circuitul cinematografic, dar au fost prezentate la TV sau în circuitul festivalier (naţional sau internaţional). Pentru categoria film documentar nu sunt eligibile reportajele de televiziune.

Pentru categoria Cel mai bun scurtmetraj sunt eligibile producţiile româneşti care au fost prezentate în premieră pe marile ecrane, la TV sau în cel puţin un festival competitiv (naţional sau internaţional) în cursul anului 2024. Pentru ca acestea să fie luate în considerare de către juriul care va decide nominalizările, este obligatorie înscrierea de către producători.

Juriul care va stabili nominalizările pentru categoriile Cel mai bun film documentar și Cel mai bun scurtmetraj este compus din 5 profesionişti din domeniu (2 critici de film şi 3 membri reprezentând diverse bresle ale industriei de film: regizori, producători, actori, directori de imagine, scenarişti ş.a)

Înscrierile au loc în perioada 15 ianuarie 2025 – 7 februarie 2025.

Producătorii şi realizatorii de film din România sunt invitaţi să completeze fișa tehnică disponibilă online.

Nominalizările la toate categoriile vor fi stabilite în luna martie. După anunţul nominalizărilor, peste 650 de profesionişti activi din toate domeniile industriei autohtone de film vor fi invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2025, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanţă PwC România, partener al Premiilor Gopo încă din 2011.

