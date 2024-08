Lovitură dură pentru cei mai bogaţi oameni ai planetei, după ce Bursa a luat-o razna!

La Bursa de la New York, acţiunile Amazon.com Inc au scăzut cu 8,8%, pe fondul declinului general de pe pieţele bursiere, astfel încât averea netă a lui Jeff Bezos s-a redus la 191,5 miliarde de dolari, conform indicelui miliardarilor realizat de Bloomberg. Scăderea de vineri este a treia cea mai mare lovitură cu care s-a confruntat Jeff Bezos, fiind depăşită doar de cea din 4 aprilie 2019, când averea co-fondatorului Amazon s-a redus cu 36 miliarde de dolari, în urma înţelegerii sale de divorţ, şi cea din 29 aprilie 2022, când acţiunile Amazon au scăzut cu 14%.



Indicele Nasdaq 100 al Bursei de la New York a scăzut cu 2,4% vineri, ceea ce a afectat şi averile altor miliardari, inclusiv a lui Elon Musk şi a lui Larry Ellison (de la Oracle Corp), ale căror averi nete s-au redus cu 6,6 miliarde de dolari şi, respectiv, cu 4,4 miliarde de dolari. Incertitudinile privind posibilele reduceri ale dobânzii de către Rezerva Federală a SUA, precum şi unele rezultate financiare dezamăgitoare, au dus la intrarea indicelui Nasdaq în teritoriul de corecţie, ştergând mai mult de 2.000 miliarde de dolari din valoare în doar trei săptămâni.



Declinul acţiunilor Amazon, cel mai sever din aprilie 2022, vine după ce compania a anunţat că intenţionează să continue cheltuielile masive cu inteligenţa artificială (AI), în detrimentul profiturilor sale pe termen scurt.



Miliardarii din domeniul tehnologiei Mark Zuckerberg, Sergey Brin şi Larry Page au pierdut de asemenea vineri peste trei miliarde de dolari fiecare, pe fondul declinului acţiunilor Meta Platforms Inc şi Alphabet la Bursa de la New York. Miliardarii din acest domeniu s-au confruntat cu o scădere a averilor lor de 68 miliarde de dolari, conform Bloomberg.



Bezos, în vârstă de 60 de ani, al doilea cel mai bogat om din lume, a vândut anul acesta un nivel semnificativ de acţiuni Amazon. În februarie, acesta a vândut acţiuni în valoare de aproximativ 8,5 miliarde de dolari. Totodată, luna trecută, în ziua în care titlurile Amazon au atins un nou nivel record, el a dezvăluit un plan ce prevede vânzarea a încă 25 milioane de acţiuni, în valoare de cinci miliarde de dolari.



Vânzarea suplimentară va face ca valoarea totală a acţiunilor sale vândute anul acesta să ajungă la 13,5 miliarde de dolari, conform calculelor Bloomberg. El încă va deţine aproape 912 milioane de acţiuni, sau aproximativ 8,8% din Amazon, după finalizarea vânzării. Averea sa provine şi de la compania Blue Origin şi publicaţia Washington Post.

