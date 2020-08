10,7 miliarde de lei pentru susținerea locurilor de muncă

La rectificarea bugetară, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a primit 3,57 miliarde lei, faţă de bugetul iniţial, iar bugetul asigurărilor pentru șomaj a primit 7,2 miliarde lei, astfel că a fost alocată în plus suma de 10,77 miliarde lei, pentru susţinerea locurilor de muncă, potrivit ministrului Finanţelor, Florin Cîţu.



"Este foarte important să ştiţi în ce sectoare ale economiei au fost alocaţi mai mulţi bani în 2020 faţă de bugetul aprobat iniţial. Cele mai mari sume, peste un miliard de lei în plus fata de bugetul iniţial, au fost alocate astfel: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a primit în plus 3,57 miliarde lei + Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj care a primit în plus 7,2 miliarde lei = 10,77 miliarde lei în plus în 2020 pentru susţinerea locurilor de muncă. Ministerul Sănătăţii a primit în plus 2,38 miliarde lei + Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate care a primit în plus 3,66 miliarde lei = 6,04 miliarde lei în plus pentru sănătatea românilor. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a primit în plus 3,24 miliarde lei", a scris Cîţu, pe Facebook.



Ministrul Finanțelor a mai precizat că pentru investiții au fost alocați în plus 5,91 miliarde de lei.



"După 7 luni deja investiţiile publice sunt la un nivel record = 20 miliarde lei. Cea mai mare sumă investită în economie în ultimii 10 ani în aceeaşi perioadă anului. Şi suntem într-o perioada de criza economică fără precedent, dar doar prin investiţii putem să evităm prăbuşirea economiei şi să ne asiguram că vom avea o revenire puternică în 2021. În plus doar la această rectificare bugetară am majorat plafonului de garanţii cu 14 miliarde de lei: majorarea plafonului Program IMMInvest cu 5 miliarde, de la 15 miliarde de lei la 20 miliarde de lei - cel mai de succes program destinat IMM-urilor implementat vreodată în România. HORECA este pe locul 2 în Bucureşti şi pe locul 4 la nivel naţional în ceea ce priveşte cererile pentru acest program, în special restaurante", arată demnitarul.