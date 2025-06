„Traficul m-a salvat.” O tânără din Marea Britanie scapă cu viață după ce a ratat la limită avionul Air India care s-a prăbușit

Acea cursă s-a prăbușit la scurt timp după decolare, provocând moartea a 241 de pasageri și 12 membri ai echipajului, precum și a cel puțin opt persoane aflate la sol.

„Am fost furioasă și dezamăgită… dar acum simt că este un miracol”

Bhoomi Chauhan, studentă la administrație în afaceri, fusese în vacanță în vestul Indiei. În ziua fatidică, trebuia să se îmbarce pe zborul AI171 spre Londra, dar traficul infernal din centrul orașului Ahmedabad a făcut ca ea și soțul său să ajungă la aeroport cu doar 40 de minute înainte de decolare – prea târziu pentru a mai fi acceptați la bord, în ciuda faptului că tânăra făcuse check-in-ul online și avea biletul electronic pentru locul 36G la clasa economică.

„Ne-am supărat foarte tare pe șofer și am plecat dezamăgiți din aeroport”, a povestit Bhoomi pentru BBC. „Ne-am oprit să bem un ceai și vorbeam cu agentul de turism despre cum putem recupera banii pe bilet. Acolo am primit apelul care ne-a spus că avionul s-a prăbușit. A fost un șoc. E un miracol că nu am fost și eu printre ei.”

„Le-am spus că sunt ultimul pasager, dar tot nu m-au lăsat să urc în avion”

Tânăra a plecat din Ankleshwar, un oraș aflat la 201 km sud de Ahmedabad, dar ambuteiajele din oraș i-au ruinat planul. A ajuns la aeroport la 12:20, cu 10 minute după ora programată pentru începerea îmbarcării.

„Le-am spus că sunt doar cu 10 minute întârziere și că sunt ultimul pasager. Am cerut să mă lase să urc, dar nu m-au primit”, a declarat ea.

O tragedie cu puțini supraviețuitori

Avionul AI171 a decolat joi după-amiază conform programului, însă la doar 30 de secunde de la desprinderea de sol, aeronava a pierdut altitudine și s-a prăbușit într-o zonă rezidențială.

Pe lângă victimele de la bord, autoritățile au confirmat și moartea a cel puțin opt persoane aflate la sol. Un singur pasager, britanicul Vishwashkumar Ramesh, a supraviețuit tragediei și a fost internat în spital cu răni grave. La bord se aflau cetățeni indieni, portughezi, canadieni și britanici.