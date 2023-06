Circa 25% dintre companiile IT au înghețat angajările. Salariile au crescut cu 9% în 2023

„Dacă la finalul anului trecut bugetele de creşteri salariale pentru 2023 erau în medie de 11%, salariile au crescut în medie cu 9%. Această creştere reală este firească, daca luăm în calcul că bugetul total include atât promovările cât şi eventualele oferte de retenţie – pentru companiile care nu au un buget separat de retenţie”, se arată într-un comunicat citat de ZF.

Studiul Salarial PayTable 2023 realizat de Cteq IT&C Solutions, parte a Cteam Group, arată că încetinirea creşterii în IT se poate observa şi în scăderea ratei de fluctuaţie voluntară, care a scăzut de la 25% cât era anul trecut la 16% în prima parte a acestui an.

Chiar dacă retenţia s-a îmbunătăţit, analiştii spun că aceste procente tot sunt foarte ridicate, atât pentru posturile de IT, cât şi pentru toate celelalte posturi, în condiţiile în care majoritatea angajaţilor aleg să părăsească compania pentru o ofertă financiară mai bună.

În acest context, fenomenul de silent hiring este şi el evident prin utilizarea extinsă a metodelor de rotaţie a posturilor şi chiar şi uşoara creştere a bonusurilor de retenţie, aşa încât organizaţiile să îşi asigure necesarul de personal calificat, pe cât posibil, din surse interne.

În condiţiile în care productivitatea a crescut cu 10%, majoritatea companiilor din industria IT au adoptat modul de lucru hibrid, preponderent de la distanţă, iar numărul companiilor care lucrează full remote a scăzut cu 60%, faţă de anul trecut.

Numărul de zile libere este în continuare tratat ca un beneficiu implementat deja de majoritatea companiilor din industria IT, ”sick days” ajungând la o medie de 4 zile pe an, iar numărul zilelor libere adăugate în funcţie de vechimea în companie face ca un angajat care rămâne în aceeaşi companie 10 ani să ajungă la 30 de zile de vacanţă pe an.

Acţiunile pentru angajaţii din management sau variantele de profit sharing câştigă şi ele în popularitate, fiind implementate în peste 25% dintre companiile de IT.

Cteam Group este una dintre cele mai recunoscute companii de pe piaţa de resurse umane din România.

Echipa Cteq IT&C Solutions dedicată studiului salarial PayTable derulează acest survey de 8 ani în Romania şi de 3 ani în Albania, Kosovo şi recent în Bulgaria.