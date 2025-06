Muzică de Film la Ateneul Român – Orchestra La Chapelle Sauvage

În această vară, Ateneul Român din București va găzdui patru evenimente muzicale excepționale dedicate iubitorilor de muzică de film. Sub bagheta dirijorului Karel De Wilde și cu participarea orchestrei La Chapelle Sauvage, aceste concerte vor aduce în prim-plan lucrări celebre ale unor compozitori renumiți!

O vară cinematografică la Ateneul Român – sub egida Classy Events – Terapie prin muzica. Oferta specială: 4 concerte, un Abonament.

Pentru a vă bucura pe deplin de această serie de evenimente, vă oferim un pachet special, denumit „Abonament Muzica de Film la Ateneul Român - Orchestra La Chapelle Sauvage”, in valoare de 1.000 de lei, si veți avea acces la toate cele 4 concerte din aceasta serie. In plus, veți beneficia de acelasi loc in sală la toate evenimentele. Experimentați magia muzicii de film în compania unei extraordinare orchestre, La Chapelle Sauvage!

Evenimentele din iulie 2025, Ateneu Roman

5 iulie 2025 – Beyond the Red Curtain: Twin Peaks Live by La Chapelle Sauvage

6 iulie 2025 – Music Tales from Lord of the Rings, Live by La Chapelle Sauvage

8 iulie 2025 – Experience the Music of John Williams – Live by La Chapelle Sauvage

10 iulie 2025 – An Evening of Emotions: Music of Ludovico Einaudi, Live by La Chapelle Sauvage

Detalii și achiziționare bilete

https://www.bilete.ro/abonament-muzica-de-film-la-ateneul-roman-orchestra-la-chapelle-sauvage/abonament-muzica-de-film-la-ateneul-roman-orchestra-la-chapelle-sauvage-05-10-iul-2025