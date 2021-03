35% dintre angajați vor să-și schimbe locul de muncă în 2021

Peste 35% dintre angajaţi vor să-și schmbe actualul loc de muncă în acest an mai ales datorită nemulțumirilor salariale și pentru a realiza un echilibru între profesie și viața personală, arată raportul Kaspersky.



"Având în vedere pandemia globală COVID-19, 35% dintre angajaţi se gândesc să treacă la un nou loc de muncă în următoarele 12 luni, aşa cum a dezvăluit raportul Kaspersky "Securing the Future of Work". Principalele două motive pe care oamenii le-au invocat pentru această schimbare legată de carieră sunt atât naturale, cât şi de înţeles în aceste circumstanţe. Acestea includ dorinţa de a primi un salariu mai mare (49%) şi menţinerea unui echilibru echitabil între viaţa profesională şi cea privată (41%).

În timp ce aproape fiecare a doua persoană ar prefera să rămână în poziţia actuală (48%), mulţi angajaţi încă se simt încurajaţi să-şi reconfigureze zilele de lucru pentru a se potrivi mai bine cu viaţa lor personală. Pe fondul restricţiilor de circulaţie şi al lucrului de la distanţă, aceştia au avut mai mult timp pentru a reflecta la viitoarele lor cariere, pentru a se perfecţiona sau a învăţa ceva nou",arată raportul.

După obținerea unui venit mai mare și confort, un alt motiv pentru care oamenii caută un alt servicu este să aibă o poziție care să merite efortul depus și să fie interesant.

"Prin regândirea dorinţelor şi a capacităţilor lor, oamenii vor crea o noua realitate de lucru. Fie că îşi schimbă locul de muncă sau îşi păstrează rolurile actuale, se vor strădui să menţină beneficiile muncii la distanţă şi condiţiile de lucru mai confortabile. Dar pentru a realiza acest lucru, angajaţii trebuie să aplice atitudinea adecvată, să înveţe să fie flexibili şi să lucreze mai inteligent. Şi, desigur, trebuie să îşi organizeze mediul de lucru şi să îşi asume responsabilitatea pentru fiabilitatea şi securitatea acestuia. La urma urmei, acest lucru poate deveni chiar şi un avantaj competitiv în ochii angajatorilor", este de părere Sergey Martsynkyan, Head of B2B Product Marketing la Kaspersky.

