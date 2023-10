Studiu: Cererea de forță de muncă din Europa de Est va crește în următorii cinci ani

Dincolo de diferențele regionale, preocupările legate de forța de muncă („people topics”) au devenit o prioritate de top a executivilor, atât a celor aflați la conducerea unor companii manufacturiere, cât și din zona serviciilor. Atragerea și retenția personalului, precum și dezvoltarea de noi competențe sunt pe agenda tuturor executivilor și au impus identificarea a diferite abordări precum: (1) adoptarea unui program de lucru flexibil; (2) consolidarea culturii organizaționale și a brandului de angajator; (3) digitalizarea și automatizarea; sau (4) îmbunătățirea calificărilor personalului existent.



Problemele legate de forța de muncă sunt resimțite din ce în mai puternic și de companii din România, mai ales în cazul celor industriale, care se vor confrunta cu o lipsă de ingineri și de specialiști în energie. Pe de altă parte, firmele din domeniul serviciilor vor putea compensa într-o măsură mai mare deficitul de personal prin digitalizare și automatizări bazate pe inteligență artificială (AI), consideră reprezentanții Horváth România.



Între alte aspecte relevate de studiul „CxO Priorities 2023” se numără o perspectivă destul de rezervată asupra rezultatelor la care se așteaptă companiile în acest an. Doar 47,1% dintre executivii unor companii manufacturiere se așteaptă la o creștere a marjei operaționale (EBIT margin) față de 2022, pe când așteptarea de creștere urcă la 61,5% în cazul companiilor din servicii. Totuși, pentru menținerea și îmbunătățirea performanțelor financiare în următorii ani, 55% dintre firmele chestionate mizează pe regionalizare și transformare digitală.



Pentru a evita disfuncționalitățile din lanțurile de aprovizionare, asemenea celor apărute după 2020, precum și a unor riscuri geopolitice, mai multe companii vor să-și mute unitățile de producție și furnizorii cât mai aproape de clienții finali. Interesul cel mai mare pentru regionalizare se constată în industria producătoare de automobile (84%), cea a ingineriei mecanice, instalații, electrice și automatizări (65%) și bunuri de consum (53%). În acest context, interesul față de China ca piață de producție se menține ridicat doar la 10% dintre companii.



În privința transformării digitale, aceasta rămâne o preocupare majoră pentru executivi, iar domeniile de activitate care au cel mai mare potențial de automatizare sunt: (1) serviciile de relații cu clienții și consultanță; (2) vânzări, marketing și achiziții; (3) controlling și finanțe; (4) IT; și (5) resurse umane.



O altă preocupare pentru executivi este securitatea cibernetică. Deși numărul de incidente de securitate a crescut în ultimul an, majoritatea atacurilor au eșuat, ceea ce arată că firmele au făcut investiții în acest domeniu. Industria cea mai expusă la atacuri cibernetice este cea a asigurărilor (cu o creștere de 54% a atacurilor), urmată de retail (35%) și de domenii precum industria auto, banking și servicii medicale (fiecare dintre acestea cu 29%).



„Între prioritățile executivilor care au participat la studiul Horváth se distinge preocuparea față de asigurarea personalului necesar pentru a susține planurile de creștere din următorii ani. Europa de Est se află între zonele unde va fi nevoie de mai mulți angajați, în special din inginerie și alte domenii tehnice, pe măsură ce unele business-uri se vor reloca mai aproape de clienții finali, din Europa de Vest. România nu va face excepție și este vital ca managerii să dezvolte strategii de atragere a unor noi angajați, să îmbunătățească nivelul de calificare a celor actuali și să investească în reținerea celor mai buni”, a declarat Kurt Weber, Managing Director, Horváth România.